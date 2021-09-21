MasterChef'te düelloyu kim kazandı, kırımızı-mavi takım kaptanları kimler? İşte 20 Eylül MasterChef'te kazanan kaptan ve yeni takımlar
MasterChef haftaya düello ile başladı. Yeni haftaya kıyasıya rekabetle başlayan MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül tarihli 72. bölümünde yarışmacılar,Kievski adlı yemeği yaparak kaptan olma mücadelesi verdi. Mavi ve kırmızı takımın belirlendiği zorlu gecede MasterChef düellosunu kazanan kaptan avantajı elde etti. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı, kırımızı-mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte 20 Eylül MasterChef'te kazanan kaptan ve yeni takımlar
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MasterChef Türkiye 2021'de kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 20 Eylül Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef'te yarışmacılar ilk etapta kaptanlık oyununda tezgah başına geçti. En lezzetli yemeği verilen sürede hazırlamaya çalışan yarışmacılar zorlu anlar yaşarken, Azize gecenin birincisi olarak mavi takım kaptanlığını aldı. Kaptanlar düellosunu kazanan isim ise kırmızı takım kaptanı Hamza oldu.
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KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Her pazartesi olduğu gibi yarışmacılar MasterChef'te kaptanlık için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ilk etapta tavuk kievski ve tavuk şiş yapmalarını istedi. İlk tur için verilen 30 dakikalık süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve Azize, Mert, Emre, Sergen, Ateş, Milhan, Eren ve Mustafa üst tura çıktı.
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İkinci turda ise finale kalan yarışmacılar bu kez tavuk şiş yapmak için önlük giydi. Bu oyunda ise şefler 25 dakika süre tanıdı. Yapılan tadımın ardından, kaptanlık oyununu kazanan isim Azize oldu. Mavi takım kaptanı olan Azize, kırmızı takımın kaptanlığına ise Hamza'yı seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL KURULDU?
Kıyasıya rekabete sahne olan MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. Azize ve Hamza'nın kaptan olduğu haftada yarışmacılar güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Azize (K), Eren, Sergen, Burcu, Mert, Mustafa
KIRMIZI TAKIM: Hamza (K), Araz, Emre, Milhan, Dilara, Şükrü
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MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Kazanan kaptanın avantajı elde edeceği kaptanlar düellosu için şefler yapılacak yemeği açıkladı. Bu zorlu oyunda yarışmacılardan lokma tatlısı yapılması istendi. Somer Şef kaptanlara tatlının inceliklerini anlattıktan sonra yarışmacılar hünerlerini sergileyeme başladı.
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Süre sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yapılan tatlıların tadına baktı. Şefler, hazırlanan lokmalardan memnun olmadıklarını söylerken; lokmaların istenen şekilde olmaması nedeniyle lezzete göre puan vereceklerini ifade etti. Oy birliği ile MasterChef kaptanlar düellosunu Hamza kazandı. Böylece Hamza kırmızı takıma avantajı getirdi.