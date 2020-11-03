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Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 00:48 | 

MasterChef'te düelloyu kim kazandı, kim avantajı aldı? 2 Kasım MasterChef yeni takımlar ve takım kaptanları

MasterChef düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesinin verildiği MasterChef'in 2 Kasım akşamı ekranlara gelen 91. bölümünde takımlar yeniden kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği pankeki en iyi yapan Emir mavi takıma kaptan olurken rakip takımın kaptanlığına oldukça iddialı bir ismi seçti. Gecenin sonunda kırmızı ve mavi takımın seçilmesinin ardından düelloda en başarılı tabağı yapan kaptan, takımına avantaj kazandırdı. Eleme formatında yapılan değişiklik ise geceye damga vurdu. İşte, MasterChef Türkiye bu haftaki yeni takımlar ve düelloyu kazanan isim.

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MasterChef Türkiye'nin 2 Kasım pazartesi akşamları ekranlara gelen kaptanlık oyununda heyecanlı anlar yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef'te Tanya'nın elenmesinin ardından kaptanlık oyunu için mücadele veren yarışmacılardan Emir mavi takımın kaptanı seçilirken kırmızı takımın kaptanlığına Serhat'ı seçti. Diğer yandan Somer Şef eleme oyunlarının Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri oynanacağı artık 3 adayın eleme adayı seçileceğini açıkladı.

2MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi akşamları gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde bu hafta yarışmacılar ilk turda pankek yapmak için mücadele verdi. Çikolatalı, orman meyveli ve on katlı yapılması istenen pankek için şefler yarışmacılara 25 dakika süre verdi.

Özgül, Furkan, Ebru, Uğur, Eray, Esra'nın pankekleri devrilmesinden dolayı değerlendirilmedi. Barbaros, Ayyüce, Emir, Sefa ve Serhat ise ikinci tura kaldı.

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İkinci turda ise şefler yarışmacılardan 30 dakika içinde tuzlu krep yapmasını istedi. Bu etapta Sefa, Barbaros, Emir'in yaptığı krepleri değerlendiren şefler en iyi krebi yapan isim olarak Emir'i seçti.

Şeflerin oylaması sonucu mavi takıma kaptan olan Emir kırmızı takımın kaptanlığına ise Serhat'ı getirdi.

4MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Serhat ve Emir kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri aldı. MasterChef'in 2 Kasım tarihli bölümünde takımlar şu şekilde kuruldu;

Mavi takım: Kaptan Emir mavi takıma, Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa'yi aldı.

Kırmızı takım: Kırmızı takım kaptanı olan Serhat ise Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru'yu seçti.

5MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef takım kaptanı olan Serhat ve Emir düelloda karşı karşıya geldi. Şefler kaptanlık düellosunda yarışmacılardan tencerede ekşili köfte yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından şefler Serhat ve Emir'in yemeklerini değerlendirdi.

MasterChef'te Kaptanlık düellosunu kazanan isim Serhat oldu.

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