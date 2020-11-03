Televizyon Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 00:48 | 03 Kasım 2020 - 00:48

MasterChef'te düelloyu kim kazandı, kim avantajı aldı? 2 Kasım MasterChef yeni takımlar ve takım kaptanları

MasterChef düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesinin verildiği MasterChef'in 2 Kasım akşamı ekranlara gelen 91. bölümünde takımlar yeniden kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği pankeki en iyi yapan Emir mavi takıma kaptan olurken rakip takımın kaptanlığına oldukça iddialı bir ismi seçti. Gecenin sonunda kırmızı ve mavi takımın seçilmesinin ardından düelloda en başarılı tabağı yapan kaptan, takımına avantaj kazandırdı. Eleme formatında yapılan değişiklik ise geceye damga vurdu. İşte, MasterChef Türkiye bu haftaki yeni takımlar ve düelloyu kazanan isim.