MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte 9 Kasım 2020 MasterChef yeni takımları ve takım kaptanları

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? Haftanın kaptanı olan Esra ve Emir düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler takım kaptanlarının düello oyununda künefe yapmasını istedi.



Kendilerine verilen sürenin ardından şefler Esra ve Emir'in yemeklerinin tadına baktı ve avantajı kazanan isim Emir oldu. Emir böylece dokunulmazlık oyununda yemekleri önceden öğrenerek takımına anlatma şansı elde etti.