MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte 9 Kasım 2020 MasterChef yeni takımları ve takım kaptanları
MasterChef düelloyu kazanan takım belli oldu. Kaptanlık mücadelesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de bu hafta yöresel çiğköfte rekabeti yaşandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği çiğköfteyi en iyi yapan Esra mavi takıma kaptan olurken, rakip takımın kaptanını da seçti. Kırmızı ve mavi takım yeniden kurulduğu gecede tansiyon yükseldi. Eray'ın Furkan'ın ardından ağlaması ise MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım tarihli 96. bölümüne damga vurdu. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte, 9 Kasım 2020 MasterChef yeni takımları ve kaptanlık düellosunu kazanan isim.
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MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamları ekranlara gelen kaptanlık oyunu yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de Furkan'ın elenmesinin ardından yeni bir kaptanlık mücadelesi yaşandı. Çiğköfte çeşitlerinin yapıldığı gecede en iyi çiğköfteyi yaparak mavi takıma kaptan olan isim Esra oldu. Esra kırmızı takımın kaptanlığına ise güçlü bir rakip olan Emir'i seçti. Düelloda en iyi tabağı yapan Emir ise takımına avantaj kazandırdı. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yeni haftanın ilk oyununda kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan birbirinden farklı yörelerin çiğköftelerini hazırlamasını istedi.
Renkli konseptin ekranlara geldiği gecede Ayyüce, Eray ve Esra en başarılı tabağı hazırlayan ilk üç isim oldu.
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Yeniden oylama yapan şefler kaptanlık oyununu kazanan ismin Esra olduğunu açıkladı. Mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takımın kaptanlığına Emir'i seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Esra ve Emir kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
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Mavi takım kaptanı olan Esra Serhat, Özgül, Ayyüce, Ebru'u takımına aldı.
Kırmızı takım kaptanı olan Emir Barbaros, Eray, Uğur, Sefa'ı takımına seçti
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın kaptanı olan Esra ve Emir düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler takım kaptanlarının düello oyununda künefe yapmasını istedi.
Kendilerine verilen sürenin ardından şefler Esra ve Emir'in yemeklerinin tadına baktı ve avantajı kazanan isim Emir oldu. Emir böylece dokunulmazlık oyununda yemekleri önceden öğrenerek takımına anlatma şansı elde etti.