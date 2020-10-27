MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte 26 Ekim 2020 MasterChef yeni takımları ve takım kaptanları
MasterChef düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de kaptanların belli olmasının ardından yeni takımlar kuruldu Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği kayseri yağlaması yemeğini en iyi şekilde yapan Özgül mavi takımın kaptanı oldu ve rakip takımın kaptanını seçti. Gecenin sonunda MasterChef'in 26 Ekim tarihli 86. bölümünde kaptanlık düellosunu kazanan isim takımına avantaj kazandırdı. Emir ve Barbaros arasında ise tansiyon yükseldi. İşte, MasterChef yeni takımlar ve kazanan isim.
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MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamları ekranlara gelen kaptanlık oyunu yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de Berker'in elenmesinin ardından yeni bir kaptanlık mücadelesi yaşandı ve mavi takıma kaptan olan Özgül, kırmızı takımın kaptanlığına Tanya'yı seçti. MasterChef'in 26 Ekim tarihli bölümünde kayseri yağlamasını yaparken hamuru en çok havada çeviren Serhat şef bıçağını kazandı. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
İlk turda Barbaros, Ebru, Serhat, Esra, Özgül, Sefa yemeği en iyi yapan isimlerden oldu. Altı yarışmacının yaptığı kayseri yağlamasının tadına bakan şefler finale kalan Özgül, Ebru, Barbaros'dan Özgül'ü seçti. .
Mavi takım kaptanı olan Özgül kırmızı takıma Tanya'yı seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef Türkiye'nin 26 Ekim tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Tanya ve Özgül kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
Mavi takım kaptanı olan Özgül, Barbaros, Esra, Uğur, Ayyüce, Eray'ı takımına aldı.
Kırmızı takım kaptanı olan Tanya, Serhat, Furkan, Sefa, Ebru, Emir'i seçti.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın kaptanı olan Özgül ve Tanya düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Tanya ve Özgül bu turda İzmir Bombası yaptı. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve kazanan ismi Tanya oldu.
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Kaptanlık düellosunu kazanan Tanya avantaj kazandı. Tanya kendi takımından Sefa'yı karşı takıma gönderirken, Barbaros'u kırmızı takıma aldı.