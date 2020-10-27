MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte 26 Ekim 2020 MasterChef yeni takımları ve takım kaptanları

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? Haftanın kaptanı olan Özgül ve Tanya düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Tanya ve Özgül bu turda İzmir Bombası yaptı. 40 dakikalık sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve kazanan ismi Tanya oldu.