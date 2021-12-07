MasterChef'te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? İşte 6 Aralık 2021 MasterChef yeni takımları ve kaptanları
MasterChef'te düelloyu kimin kazandığı, heyecan dolu gecede belli oldu. Kaptanlık oyunu mücadelesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 6 Aralık tarihli 128. bölümünde takım kaptanlarının belirlenmesinin ardından kırmızı ve mavi takım yeniden kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği dürümü rakiplerinden daha başarılı yapan Hasan mavi takımın kaptanlık önlüğünü giyerken, kırmızı takımın kaptanlığına da Mert'i seçti. Gecenin sonunda kaptanlık düello oyununu kazanan yarışmacı takımına avantajı getirdi. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte, 2021 MasterChef yeni takımlar ve kaptanlar.
MasterChef'te düelloyu kazanan ismin belirlendiği yarışmanın pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'de şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan dürüm istedi. Hasan'ın yaptığı dürüm şeflerden tam not alarak gecenin en iyi yemeği seçildi. Düello oyununu ise mavi takımın kaptanı Hasan kazandı.
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda şefler bu hafta yarışmacıların dürüm yapmalarını istedi. Üç adet dürüm hazırlamak için yarışmacılara tam 45 dakika süre verildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği dürümü en lezzetli şekilde çıkarmak isteyen yarışmacılar mutfakta adeta zamanla yarıştı.
Adana, Urfa, şiş kebap ve birçok çeşit dürümlerden birini seçen yarışmacılar biten süre sonrası tabaklarını şeflere sundu. Şeflerin tadımı ile Eren, Hasan ve Burcu öne çıkarılan isimler arasında yer aldı. Gecenin sonunda ise mavi takımın kaptanı Hasan oldu. Hasan kırmızı takımın kaptanlığına da Mert'i getirdi.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Hasan ve Mert'in kaptan olduğu gecede takımlar yeniden kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Araz, Sergen, Tahsin, Görkem
KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Eren, Burcu, Dilara
MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Araz, Sergen, Tahsin, Görkem
KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Eren, Burcu, Dilara
MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Yeni takımların seçilmesi ve kaptanların belli olmasıyla sıra düello oyununa geldi. Düello oyununda avantajı kazanan kaptanın, takımına bir gün önceden yarın yapılacak yemekleri bilme hakkı olarak açıklandı. Bu ödülü almak isteyen Mert ve Hasan düelloda karşı karşıya geldi.