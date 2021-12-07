MasterChef'te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? İşte 6 Aralık 2021 MasterChef yeni takımları ve kaptanları

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda şefler bu hafta yarışmacıların dürüm yapmalarını istedi. Üç adet dürüm hazırlamak için yarışmacılara tam 45 dakika süre verildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği dürümü en lezzetli şekilde çıkarmak isteyen yarışmacılar mutfakta adeta zamanla yarıştı.