MasterChef'te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? İşte 20 Eylül MasterChef'te kazanan kaptan ve yeni takımlar

İkinci turda ise finale kalan yarışmacılar bu kez tavuk şiş yapmak için önlük giydi. Bu oyunda ise şefler 25 dakika süre tanıdı. Yapılan tadımın ardından, kaptanlık oyununu kazanan isim Azize oldu. Mavi takım kaptanı olan Azize, kırmızı takımın kaptanlığına ise Hamza'yı seçti.