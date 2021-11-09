MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan ve yeni takımlar belli oldu

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI? Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacıların iki aşamalı oyun oynayacağını açıkladı. İlk turda kıymalı kapalı pide için yarışmacılara 35 dakika süre verildi.