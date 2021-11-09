MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 8 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kazanan ve yeni takımlar belli oldu
MasterChef’te düelloyu kazanan isim son bölümde belli oldu. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği gecede yarışmacılar ilk etapta kaptanlık oyununda kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Safanur'un mavi takım kaptanı olduğu MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 8 Kasım tarihli 108. bölümünde kırmızı takımın kaptanlığına da Mert seçildi. İki kaptanın belirlendiği rekabet dolu gecede kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı takımına büyük avantaj kazandırırken yeni takımlar da belirlendi. Peki, MasterChef’te düelloyu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef’te düelloyu kim kazandı sorusunun yanıt bulduğu gecede kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlık oyununda pide ve Trabzon yağlısı yemekleri yapıldı. İki aşamalı oyunun ardından Safanur haftanın kaptanı olurken düelloyu ise kırmızı takım kaptanı Mert kazandı.
2
MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacıların iki aşamalı oyun oynayacağını açıkladı. İlk turda kıymalı kapalı pide için yarışmacılara 35 dakika süre verildi.
3
Sürenin ardından şeflerin tadımına göre kaptanlık oyununu Safanur kazandı. Safanur kırmızı takım kaptanlığına ise Mert'i seçti. Öte yandan kaptanların belirlenmesinin ardından bu kez haftanın kırmızı ve mavi takımları yeniden kuruldu.
4
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Safanur ve Mert'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Safanur (Kaptan), Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Pelin
KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Sergen, Azize, Araz, Burcu
5
MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Takım seçimleri sonrası kaptanlar bu kez avantajın yer aldığı düello oyununda karşı karşıya geldi. Bu hafta kaptanlar düello oyununda şefler yarışmacıların parmak böreği yapmasını istedi.
6
Verilen süre sonunda şefler, kritik tadımı yaparak yemekleri aralarında değerlendirdi. Oy birliğine göre kaptanlar düellosunu kazanan kırmızı takım kaptanı Mert oldu. Kaptanlar düellosunda kazanılacak avantaj ise karşılıklı olarak birer yarışmacı değiştirme hakkı olarak açıklandı.