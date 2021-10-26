MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 25 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kazanan takım belli oldu!
MasterChef’te kaptanlar düellosunu kazanan takım son bölümde netleşti. Yeni takımların oluştuğu heyecan dolu gecede yarışmacılar ilk etapta kaptanlık oyununda kazanmak için adeta zamanla yarıştı. Ateş'in mavi takım kaptanı olduğu MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 25 Ekim tarihli 98. bölümünde kırmızın takımın kaptanlığına ise Pelin seçildi. İki kaptanın belirlendiği heyecan dolu gecede kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı takımına büyük avantaj kazandırırken, MasterChef'in yeni takımları da belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? İşte, MasterChef'te kazanan yarışmacı.
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MasterChef’te düelloyu kim kazandı ve kaptan kim oldu sorularının yanıt bulduğu pazartesi gecesi nefes kesen anlar yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye 98. bölümü ile yayınlandı. Adım adım büyük finale giden gecede; Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik takımları sonucunda Ateş mavi takımın kaptanlık önlüğünü giydi. Hamsi ayıklama etabından oluşan MasterChef düello oyununu da Ateş kazanırken, mavi takım dokunulmazlık oyununda yapılacak menüyü belirleme şansı elde etti.
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MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları büyük bir heyecana sahne olan MasterChef kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Adıyaman, Şanlıurfa, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş usulü çiğ köftelerin hazırlanması için yarışmacılara tam 45 dakika süre verildi. Yöresel kıyafet ve konseptin de ekranlara yansıdığı oyunda ilginç anlar ekranlara yansıdı.
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Sürenin sonunda şefler hazırlanan çiğ köftelerin tadına baktı. Ortak verilen karara göre Azize, Ateş ve Burcu en başarılı isimler seçildi. Gecenin ilerleyen dakikalarında ise Ateş mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Ateş kırmızı takımın kaptanlığına ise Pelin'i seçti. Kaptanların belirlenmesinin ardından ise bu kez haftanın kırmızı ve mavi takımları yeniden kuruldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
Ateş ve Pelin'in kaptan olduğu haftada yarışmacı seçimi yapıldı. Kaptanlar takımları kurarken başarılı buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
MAVİ TAKIM: Ateş (Kaptan), Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert, SafanurKIRMIZI TAKIM: Pelin (Kaptan), Eren, Sergen, Azize, Emre, Dilara
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MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımın kaptanı olarak seçilen Ateş ve karşı takımın kaptanı olarak belirlenen Pelin gecenin sonunda bu kez düelloda karşı karşıya geldi. Bu hafta kaptanlar düello oyununda yarışmacıların hamsi ayıklamasını istedi. Şeflerin el hızına baktığı oyunda Ateş’in ayıkladığı balık 278 gram çıkarken, Pelin’in ise 246 gram balık ayıkladı.
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Varılan oy birliği ile MasterChef'te kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı Ateş oldu. Mavi takım kaptanı olan Ateş, beş çeşit yemek için üç opsiyon kazandı. Yarışmacılar Avrupa bistro temalı ilk dokunulmazlık oyununda menüyü salı akşamı belirleyecek.