MasterChef’te düelloyu kim kazandı, avantajı kim aldı? 25 Ekim MasterChef kaptanlık oyununu kazanan takım belli oldu!

MasterChef’te düelloyu kim kazandı ve kaptan kim oldu sorularının yanıt bulduğu pazartesi gecesi nefes kesen anlar yaşandı. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef Türkiye 98. bölümü ile yayınlandı. Adım adım büyük finale giden gecede; Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kritik takımları sonucunda Ateş mavi takımın kaptanlık önlüğünü giydi. Hamsi ayıklama etabından oluşan MasterChef düello oyununu da Ateş kazanırken, mavi takım dokunulmazlık oyununda yapılacak menüyü belirleme şansı elde etti.