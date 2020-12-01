MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef kazanan takım ve son bölümde yaşananlar

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? Haftanın kaptanı olan Özgül ve Eray düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Bu turda iki yarışmacı da zamanla mücadele verdi. Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler düelloyu kazanan ismin Eray olduğunu açıkladı. Avantajın ne olduğu ise Cumartesi günü belli olacak.