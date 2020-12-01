MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef kazanan takım ve son bölümde yaşananlar
MasterChef düelloyu kim kazandı? Kaptanlık mücadelesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de kaptanların belli olmasının ardından yeni takımlar kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği en lezzetli profiterolü yaparak mavi takıma kaptan olan Özgül kırmızı takımın kaptanını belirledi. Gecenin sonunda MasterChef'in 30 Kasım tarihli 111. bölümünde kaptanlık düellosunu kazanan isim avantaj sağladı. Barbaros'un elini keserek hastaneye kaldırılması ise tedirginliğe neden oldu. İşte, MasterChef yeni takımlar ve kazanan isim.
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MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamları ekranlara gelen kaptanlık oyunu yine izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından yeni bir kaptanlık mücadelesi yaşandı ve mavi takıma kaptan olan Özgül kırmızı takımın kaptanlığına Eray'ı getirdi. MasterChef'in 30 Kasım tarihli bölümünde düelloyu kazanan isim Eray oldu. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Sürenin sonunda şefler, denedikleri profiteroller arasında Özgül, Sefa ve Emir’in yaptıklarını beğendiğini söyledi.
Kendi aralarında oylama yapan şefler kazanan ismin Özgül olduğunu açıkladı. Mavi takım kaptanı olan özgül kırmızı takımın kaptanlığına Eray'ı seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef Türkiye'nin 30 Kasım tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Eray ve Özgül kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
Mavi takım kaptanı olan Özgül, Barbaros, Emir, Sefa'yı seçti.
Kırmızı takım kaptanı olan Eray ise; Serhat ve Ebru'yu takımına aldı.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın kaptanı olan Özgül ve Eray düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Bu turda iki yarışmacı da zamanla mücadele verdi. Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler düelloyu kazanan ismin Eray olduğunu açıkladı. Avantajın ne olduğu ise Cumartesi günü belli olacak.
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BARBAROS HASTANELİK OLDU
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununda yemek yaparken parmağını kesen Barbaros dikiş atılması için hastaneye götürüldü. Barbaros'un yaralanması korkulu anlara neden oldu.