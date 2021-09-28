MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar netleşti!

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? Haftanın kaptanı olan Tahsin ve Burcu düello oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Şefler kaptanlık düellosunda yarışmacılardan İzmir bombası yapmasını istedi. Takım arkadaşlarının yukarıdan destek verdiği iki kaptan da 30 dakika içerisinde en iyi İzmir bombasını yapmak için çaba gösterdi.



Şefler yapılan tadımın ardından alınan kararı duyurdu. Oy birliği ise MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan isim Tahsin oldu. Şefler Burcu'nun yaptığı İzmir bombalarının altının çiğ olduğunu belirtirken, ilk yapıma göre de başarılı olduğunu ifade etti.