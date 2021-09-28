MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 27 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar netleşti!
MasterChef kaptanlık oyunu ve düellosunu kazanan yarışmacı son bölümde netlik kazandı. Heyecan dolu bölümü ile izleyici karşısına çıkan MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül tarihli 78. bölümünde, mavi ve kırmızı takım yeniden kuruldu. Menemen yemeğinin yapıldığı gecede, Danilo, Somer ve Mehmer Şef'in değerlendirmeleri ile Tahsin mavi takımın kaptanı olurken kırmızı takım kaptanlığına ise Burcu'yu getirdi. Avantaj için kritik önem taşıyan MasterChef kaptanlar düellosunda ise iki yarışmacı İzmir bombası tatlısı ile yeni bir sınav daha verdi. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı ve kim avantajı aldı? İşte, 27 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve son bölümün detayları.
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MasterChef Türkiye 2021'in pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan MasterChef'te yarışmacılar ilk olarak mavi takımın kaptanı olmak için mutfakta zamanlar yarıştı. Zorlu anların ardından kaptanlık oyununu Tahsin kazanırken, Burcu da kırmızı takım kaptanı oldu. Gecenin sonunda oynanan MasterChef kaptanlık düellosunu da Tahsin kazandı.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanını seçmek için yarışmacılar mutfağa girdi. Bu etapta şefler yarışmacılarda menemen yapmalarını istedi. Dörderli gruplara ayrılan yarışmacılar 5'er dakika ara ile yemeklerini hazırlayıp şeflere sundu. Süresi biten grupların hazırladıkları menemenleri tadan şefler oy birliği ile verdikleri kararı açıkladı.
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Yapılan oylama ile en başarılı dört isim Eren, Burcu, Tahsin ve Araz seçildi. Rakiplerinden daha başarılı tabak çıkararak mavi takım kaptanı ise Tahsin oldu. Tahsin kırmızı takımın kaptanlığına ise Burcu'yu getirdi.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından kırmızı ve mavi takım yeniden kuruldu. Tahsin ve Burcu'nun kaptan olduğu haftada, her iki yarışmacı da güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. Bu hafta MasterChef Türkiye'de yeni takımlar şöyle kuruldu;
Haftanın kaptanı olan Tahsin ve Burcu düello oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Şefler kaptanlık düellosunda yarışmacılardan İzmir bombası yapmasını istedi. Takım arkadaşlarının yukarıdan destek verdiği iki kaptan da 30 dakika içerisinde en iyi İzmir bombasını yapmak için çaba gösterdi.
Şefler yapılan tadımın ardından alınan kararı duyurdu. Oy birliği ise MasterChef kaptanlar düellosunu kazanan isim Tahsin oldu. Şefler Burcu'nun yaptığı İzmir bombalarının altının çiğ olduğunu belirtirken, ilk yapıma göre de başarılı olduğunu ifade etti.