MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 21 Eylül 2020 MasterChef 5 dakikayı kazanan isim ve yeni takımlar
MasterChef düello oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yaşanan kaptanlık ve düello oyununu heyecanının ardından gecenin kazananı belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri en iyi yapan bir isim mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanını da belirledi. Gecenin sonunda MasterChef'in 21 Eylül tarihli 60. bölümünde kaptan olan isimlerden biri final turunda 5 dakika yemeğini hazırlayarak avantaj elde etti. Yarışmanın son bölümünde MasterChef'e katılan isim ise dikkat çekti. İşte, MasterChef 5 dakikayı kazanan isim ve yeni takımlar.
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MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef'in yeni bölümünde en iyi içli köfteyi yaparak mavi takıma kaptan olan isim Uğur oldu. Mavi takımın kaptanlığına seçilen Uğur kırmızı takıma ise Emir'i seçti. Diğer yandan MasterChef'te elenen Selin'in yerine gelen Walison ise son bölüme damga vurdu. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kaptanlık mücadelesinin yaşandığı gecede, şefler yarışmacılardan 45 dakika sürede sekiz adet içli köfte yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. İçli köftelerin tadımında Ebru, Serhat, Duygu, Esra ve Uğur ön plana çıktı. Finale çıkan isimler ise Ebru, Serhat ve Uğur olarak belirlendi. Sonrasında ise kaptan olan isim Uğur olarak belirlendi.
Mavi takım kaptanı olan Uğur kırmızı takıma Emir'i seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. MasterChef'in 21 Eylül tarihli bölümünde takımlar şu şekilde kuruldu; Mavi takım kaptanı olan Uğur Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa, Celal'i takımına aldı.
Kırmızı takıma kaptan seçilen Emir ise Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru, Walison'u takımına seçti.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Uğur ve Emir 5 dk düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler düelloda kaptanlardan mıhlama yapmasını istedi.
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Sürenin ardından şefler takım kaptanlarının yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Uğur oldu.
Düelloyu kazanan isim takımına dokunulmazlık oyununda 5 dk erken başlama avantajı kazandıracak.