Televizyon Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 00:27 | 22 Eylül 2020 - 00:27

MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 21 Eylül 2020 MasterChef 5 dakikayı kazanan isim ve yeni takımlar

MasterChef düello oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yaşanan kaptanlık ve düello oyununu heyecanının ardından gecenin kazananı belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet şefin istedikleri yemekleri en iyi yapan bir isim mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanını da belirledi. Gecenin sonunda MasterChef'in 21 Eylül tarihli 60. bölümünde kaptan olan isimlerden biri final turunda 5 dakika yemeğini hazırlayarak avantaj elde etti. Yarışmanın son bölümünde MasterChef'e katılan isim ise dikkat çekti. İşte, MasterChef 5 dakikayı kazanan isim ve yeni takımlar.