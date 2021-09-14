MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 13 Eylül MasterChef Türkiye 2021 yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu
MasterChef'te kaptanlar düellosunu kazanan isim son bölümde belli oldu. Heyecan dolu gecede, Mehmet, Danilo, Somer Şef'in istediği künefe tatlısını rakiplerinden daha başarılı yapan Dilara mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanı olarak Hamza'yı seçti. Rekabetin eksilmediği MasterChef Türkiye'nin 13 Eylül tarihli 66. bölümünde kaptanlık düellosunu kazanan yarışmacı takımına avantaj kazandırırken, MasterChef'te haftanın yeni takımları da belli oldu. Kaptanlar güçlü buldukları yarışmacıları takımına aldı. Peki, MasterChef'te düelloyu kim kazandı? İşte, 13 Eylül MasterChef yeni takımlar ve kazanan isim.
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MasterChef Türkiye 2021'de kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında 13 Eylül Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te yarışmacılar ilk etapta kaptanlık oyunu oynadı. Yarışmacıların kaptan olmak için hünerlerini sergilediği gecede en iyi künefeyi yapan Dilara mavi takıma kaptan seçildi. 8'er yarışmacının kırmızı ve mavi takımlara seçildiği yarışmada, kaptanlar düellosunu rakibinden daha başarılı çiğ börek yapan Dilara kazandı.
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KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın ilk günü kaptanlık için mücadele verdi. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan ilk etapta künefe yapmalarını istedi. 30 dakikalık süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler diğer en başarılı yedi ismi açıkladı.
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Yapılan tadımın ardından oy birliği ile bu hafta Dilara kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı olan Dilara kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden kuruldu. Dilara ve Hamza'nın kaptan olduğu haftada yarışmacılar güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
Haftanın kaptanı olan Dilara ve Hamza düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bu turda kaptanlardan çiğ börek yapmalarını istedi. 10 dakikalık sürede ilk olarak hamur ve iç malzeme hazırlandı. Sonra şefler, ilk çiğ börek için 15 dakika daha süre verdi.
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Süre sonunda şefler hazırlanan çiğ böreklerin tadına baktı. Varılan oy birliği ile MasterChef'te kaptanlar düellosunu kazanan yarışmacı Dilara oldu. Bu hafta şefler, verilecek avantajın çok önemli olacağını açıklarken, kaptan ve takımın yarışmacılarının Exxen Spor üyeliği kazanacağı bildirildi.