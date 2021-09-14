MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 13 Eylül MasterChef Türkiye 2021 yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? Haftanın kaptanı olan Dilara ve Hamza düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bu turda kaptanlardan çiğ börek yapmalarını istedi. 10 dakikalık sürede ilk olarak hamur ve iç malzeme hazırlandı. Sonra şefler, ilk çiğ börek için 15 dakika daha süre verdi.