MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef yeni takımlar ve avantajı kazanan isim

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Pazartesi akşamları gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde bu hafta yarışmacılar tavukla yaratıcı bir yemek yapmak için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı.



İlk turda Özgül, Eray, Uğur, Serhat, Ebru ile Emir'in tabakları beğenildi. Finala kalan isimler finale Özgül, Emir ve Uğur olarak seçildi. Bir oylama daha yapan şefler MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan ismin Uğur olduğunu açıkladı.



Mavi takım kaptanı olan Uğur, kırmızı takıma Sefa'yı seçti.



