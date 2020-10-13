MasterChef'te düelloyu kim kazandı? 12 Ekim MasterChef yeni takımlar ve avantajı kazanan isim
MasterChef düello oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de takım kaptanlarının seçilmesinin ardından gecenin kazananı belli oldu. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri zamanında ve en lezzetli şekilde yapan bir isim mavi takıma kaptan olurken kırmızı takımın kaptanını da seçti. Gecenin sonunda MasterChef'in 12 Ekim tarihli 76. bölümünde kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılardan biri final turunda takımına avantaj sağladı. Yarışmanın son bölümünde Barbaros'un yeni tarzı ise renkli anları ekranlara getirdi. İşte, MasterChef 5 dakikayı kazanan isim ve yeni takımlar.
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MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar kaptanlık mücadelesinde dakikalar ile yarıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef 2020'nin pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde tavuk ile en yaratıcı yemeği yaparak mavi takıma kaptan olan isim Uğur oldu. Bu hafta mavi takımın kaptanlığını kazanan Uğur, rakip takıma ise eleme gecesinde tartışma yaşadığı Sefa'yı kaptan seçti. İşte, MasterChef son bölüm özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde bu hafta yarışmacılar tavukla yaratıcı bir yemek yapmak için karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı.
İlk turda Özgül, Eray, Uğur, Serhat, Ebru ile Emir'in tabakları beğenildi. Finala kalan isimler finale Özgül, Emir ve Uğur olarak seçildi. Bir oylama daha yapan şefler MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan ismin Uğur olduğunu açıkladı.
Mavi takım kaptanı olan Uğur, kırmızı takıma Sefa'yı seçti.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Uğur ve Sefa takımlarına en beğendikleri isimleri seçti.
MasterChef'in 12 Ekim tarihli bölümünde takımlar şu şekilde kuruldu;
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Mavi takım kaptanı olan Uğur, Furkan, Esra, Emir, Berker, Tanya, Ebru'yu takımına aldı.
Kırmızı takımın kaptanlığına seçilen Sefa ise Serhat, Barbaros, Eray, Özgül, Ayyüce, Didem'i takımına seçti.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef takım kaptanı olan Uğur ve Sefa avantaj düellosunda karşı karşıya geldi. Şefler düelloda kaptanlardan etli lahana sarması yapmasını istedi.