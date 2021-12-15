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Televizyon
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 00:41 | 

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Burcu liderliğindeki Mavi Takım ve Eren liderliğindeki Kırmızı Takım, şeflerin istediği tatlıları en iyi şekilde yapmak için mücadele etti. Gecenin sonunda kaybeden takım ilk olarak bireysel dokunulmazlık için bir araya geldi. Ardından da oylama yaparak aralarından bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderdi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

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MasterChef'in 14 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 8 yarışmacı, haftanın ikinci gününde takım oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasında adını yazdırdı. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...
2İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu konsepti yaratıcılık oldu. Düello şeklinde yapılan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, verilen ürünlerle yaratıcı bir tatlı yaptı.

MasterChef Türkiye 2021'de 17. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

3BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021'de 17. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazanınca Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Şefler, Mavi Takım yarışmacılarından moringa bitkisi ile yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

Gecenin en iyi yemeğini yapan Araz, bireysel dokunulmazlığı elde etti.

4HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oyunu kazanan Araz, dokunulmazlığı elde ederek potadan kurtulmuş oldu. Konseyde üç yarışmacı için oylama yapıldı.

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Yarışmacıların birer oy kullandığı oylamada en çok adı yazılan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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