MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar

MasterChef'in 14 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 8 yarışmacı, haftanın ikinci gününde takım oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasında adını yazdırdı. İşte, MasterChef'te bu akşam yaşananlar...