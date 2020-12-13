MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelerek yöresel Konya yemeklerinden oluşan menüyü en iyi şekilde sunmak için çaba sarf etti. Peki, MasterChef'te son dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmacılar bu hafta Konya'da yarıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya yarışırken kazanan takımı belirleyecek tadımı özel konuklar yaptı. İşte, dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Masterchef'te dün akşam dokunulmazlık oyunu geride kaldı. 12 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.
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İlk oyunu da kaybeden mavi takımdan Sefa haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu nedenle mavi takımın diğer iki ismi Barbaros ve Serhat bireysel dokunulmazlık düellosuna çıktı.
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Bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için Limon meringue ve çikolata kapsül isimli yemekleri yapmaya çalıştı.
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Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Bu sonuçla birlikte Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu ve potaya çıktı.
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Haftanın son ele me adayı da bugün belli olacak. Yarışmacı sayısı 5'e düşünce de takım oyunu dönemi kapanacak ve bireysel yarışmalar başlayacak.