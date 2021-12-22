MasterChef'te Danilo Zanna neden yok? İşte son durum
MasterChef Türkiye 2021'de 18. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu bu akşam ekranlara geliyor. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu bu hafta ekranlarda yer alırken, İtalyan Şef Danilo Zanna'nın olmaması kafalarda soru işareti yarattı. Peki, MasterChef'te Danilo Zanna neden yok?
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de, ünlü şef Danilo Zanna'nın olmaması, yarışmanın müdavimlerince merak konusu oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, "Danilo Zanna neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
DANİLO ZANNA KİMDİR?
Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.
Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.
TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın "Görümce" isimli Sinema filminde rol aldı.
Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.
Zanna, Tuğçe Demirbilek ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.
Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.
TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın "Görümce" isimli Sinema filminde rol aldı.
Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.
Zanna, Tuğçe Demirbilek ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.