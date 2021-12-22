MasterChef'te Danilo Zanna neden yok? İşte son durum

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.



Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.



TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın "Görümce" isimli Sinema filminde rol aldı.



Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.



Zanna, Tuğçe Demirbilek ile olan evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.



