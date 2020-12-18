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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 07:07 | 

MasterChef'te büyük finale doğru geri sayım... MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te büyük finale doğru geri sayım sürerken yarışmacılar kıyasıya rekabeti sürdürüyor. Artık 5 yarışmacının kaldığı MasterChef'in yayınlanana son bölümünde önce ödül, ardından dokunulmazlık oyunu oynandı. Ödül oyununda eski yarışmacılarla yemeklerin yapıldığı gecede, ödülü kazanan ikili Barbaros ve Batuhan oldu. Bölüm sonunda ise eleme adayı belirlendi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananların kısa bir özeti...

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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık tarihli 123. bölümünde haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. İlk etapta ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı bölümde, 2019 sezonu yarışmacılarından Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa geceye konuk oldu. Renkli anların yaşandığı ödül oyunu mücadelesinde kazanan Barbaros ödülü alan isim oldu. Ödül oyunu sonrası oynanan dokunulmazlık oyununda ise haftanın üçüncü eleme adayı Serhat seçildi. Finale kalan Özgül ise potadan son anda sıyrıldı. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar.

2MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te oynanan ödül oyunu sonrası Özgül, Emir ve Serhat eleme oyununda Somer Şef'in Ördek Pastilla tabağını yapmak için mücadele verdi. Yarışmacılara, bu özel ve zor tarifi hazırlamak için 75 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadına baktı. Şefler, verdikleri oybirliği ile potadan kurtulan ilk ismin Emir olduğunu duyurdu.

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Emir böylece dokunulmazlığı da almış oldu. Özgül ve Serhat arasında yapılan oylama sonunda MasterChef'te potaya giren üçüncü isim Serhat oldu. Bu haftanın diğer eleme adayları ise Eray ve Barbaros olmuştu.

4MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Finale adım adım yaklaşılırken MasterChef'te yarışmacılar ödül oyunu oynayarak stres attı. MasterChef 123. bölümde Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa programa konuk oldu. keyifli anların yaşandığı gecede kura çekilişi ile eşleşmeler yapıldı.

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Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk olarak ödül oyununa katıldı. Kura çekilişi sonrasında Emir – Cemre, Eda – Serhat, Alican – Eray, Yasin – Özgül ve Barbaros – Batuhan eşleşmesi sonrası şefler yarışmacılardan yaratıcı yemek yapmasını istedi.

Bir saatlik sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Finale kalanlar Serhat - Eda, Barbaros - Batuhan ve Cemre - Emir olurken gecenin kazanan çifti, Barbaros ve Batuhan oldu.

6BARBAROS MEHMET ŞEFTEN ÖZÜR DİLEDİ
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BARBAROS MEHMET ŞEF'TEN ÖZÜR DİLEDİ

MasterChef'te geçtiğimiz bölümde Mehmet Şef ile gerginlik yaşayan Barbaros, ödül oyunu sonrası özür diledi. Barbaros, " Mehmet Şef ile bir durum yaşadık. Ben bu durumu düşündüm sabaha kadar. Oradaki hata öngörülemez bir hataydı. Oradaki hata benim hatamdı. O yüzden sizden özür diliyorum" dedi. Barbaros'un özrünün ardından Mehmet Şef, "Gelmişiz yarışmanın son anına spatula var mı, kalıp var mı diyorsun. Bunu dememeniz lazım. Özrünü kabul ediyorum. Emeğinize yazık ben ona feryat ediyorum" dedi.

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