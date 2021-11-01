MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? İşte 31 Ekim'de MasterChef'ten elenen isim
MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunların ardından MasterChef Türkiye'ye veda eden isim dün belli oldu. Mavi takım ve kırmızı takım arasında yapılan yarışların ardından altı eleme adayı belirlendi. Geçen haftanın 3-0 kaybedeni olan Mavi Takım'dan 6 kişinin yer aldığı eleme potasında heyecan dorukta idi. İki aşamalı oynanan eleme gecesinde, bölüm sonunda bu hafta yarışmaya veda eden isim netlik kazandı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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MasterChef eleme potasında Burcu, Safanur, Hasan, Mert, Ateş ve Araz bulunuyordu. Kırmızı Takım ve Mavi Takım yarışmacıları arasında yapılan yarışların kazananı olan Kırmızı Takım'dan kimse potada yer almadı. Kıyasıya mücadelenin olduğu haftanın eleme gecesinde, son üçe kalan isimlerden bir yarışmacı hayallerine veda etti. Dün akşam MasterChef'ten elenen isim Ateş oldu. İşte son bölümde yaşananlar
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İLK TURDA NELER OLDU?
Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar haşhaş ana malzemesi ile yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı.Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen 3 yarışmacı elenmekten kurtuldu.
İlk etabın tadımlarını yapan şefler en beğendikleri üç yemeği açıkladı. En başarılı tabakları yapan; Hasan, Burcu ve Araz rahat bir nefes aldı.
Hasan, tadım esnasında şeflere şov yaptı. Tabağını sunan Hasan'a tadım sonrası Danilo Şef tarafından sürpriz yapıldı.
Danilo Şef, 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler söyledi.
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SON 3'E KALAN YARIŞMACILAR
En yaratıcı üç tabağı yapan yarışmacının potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.
Son üçe kalan; Mert, Ateş ve Safanur, Mehmet Şef'in Sonbahar adlı salata tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
MasterChef 2021’de sonbahar tabağını en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.
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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
Sonbaharı en az hatalı yapan Mert son ikiye kalmaktan kurtuldu.
Mert'in ardından son ikiye kalan Ateş ve Safanur'dan kimin eleneceğini ise Somer Şef açıkladı.
Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Ateş oldu ve yarışmadan elendi.
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MASTERCHEF ATEŞ KİMDİR?
MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir’den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.
Ateş Durukan’ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.