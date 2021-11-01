MasterChef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? İşte 31 Ekim'de MasterChef'ten elenen isim

İLK TURDA NELER OLDU? Eleme gecesinin ilk turunda yarışmacılar haşhaş ana malzemesi ile yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı.Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen 3 yarışmacı elenmekten kurtuldu.



İlk etabın tadımlarını yapan şefler en beğendikleri üç yemeği açıkladı. En başarılı tabakları yapan; Hasan, Burcu ve Araz rahat bir nefes aldı.



Hasan, tadım esnasında şeflere şov yaptı. Tabağını sunan Hasan'a tadım sonrası Danilo Şef tarafından sürpriz yapıldı.



Danilo Şef, 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler söyledi.



