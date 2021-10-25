MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef'in iddialı yarışmacısı potadan çıkamadı!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de, bu akşam eleme heyecanı vardı. Dilara, Rabia, Hasan, Emre, Sergen ve Pelin'in eleme potasında yer aldığı haftada yarışmacılar iki etapta şeflerin karşısına çıktı. İlk olarak yarışmacılar, ayva ana malzemesi ile hazırladıkları yaratıcı tabakları şeflerine sundu. Sonrasında ise başarısız olan üç isim için ikinci etaba geçildi. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen iddialı yarışmacı...



