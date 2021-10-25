MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChef'in iddialı yarışmacısı potadan çıkamadı!
Her hafta pazar akşamları bir yarışmacının MasterChef'e veda ettiği yarışmada, bu hafta da kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Haftayı 2-1 kazanan Kırmızı Takımdan 2 kişi, Mavi Takımdan ise 4 kişi potasında yer aldı. Kıran kırana geçen iki etabın ardından şefler bu hafta veda eden ismi açıkladı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de, bu akşam eleme heyecanı vardı. Dilara, Rabia, Hasan, Emre, Sergen ve Pelin'in eleme potasında yer aldığı haftada yarışmacılar iki etapta şeflerin karşısına çıktı. İlk olarak yarışmacılar, ayva ana malzemesi ile hazırladıkları yaratıcı tabakları şeflerine sundu. Sonrasında ise başarısız olan üç isim için ikinci etaba geçildi. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen iddialı yarışmacı...
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İLK ETAPTA NELER OLDU?
Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen 3 yarışmacı elenmekten kurtuldu.
İlk etabın tadımlarını yapan şefler en beğendikleri üç yemeği açıkladı. En başarılı tabakları yapan; Hasan, Sergen ve Dilara elenmekten kurtuldu.
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KİMLER SON 3'E KALDI?
En yaratıcı üç tabağı yapan yarışmacının potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da kızıştı.
Son üçe kalan; Emre, Pelin ve Rabia, "Kadayıflı Karides adlı yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
MasterChef 2021’de Kadayıflı Karidesi en kötü yapan isim, şeflerin tadımı sonrası belli oldu.
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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
"Kadayıflı Karidesi en az hatalı yapan Emre son ikiye kalmaktan kurtuldu.
Emre'nin ardından son ikiye kalan Rabia ve Pelin'den kimin eleneceğini ise Mehmet Şef açıkladı.
Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Rabia oldu ve yarışmadan elendi.
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RABİA NUR KİMDİR?
Rabia Nur, 21 yaşında ve aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan MasterChef Rabia, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamladı. 2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.
MasterChef'in 2021 sezonunda yarışan Rabia Nur, yarışmaya veda etti.