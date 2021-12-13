MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'te yarışmaya veda eden isim

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

MasterChef Görkem olarak da bilinen Görkem Demiral, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor. Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor. Manisa’daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor. MasterChef Görkem'in ablası Esra Demiral Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmıştır.