MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef'te yarışmaya veda eden isim
MasterChef'te bu hafta elenen isim belli oldu. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmada, geçen hafta Safanur'un elenmesinin ardından, bu hafta heyecan dorukta idi. Bu hafta eleme potasında Eren, Görkem ve Mert yer aldı. İki etaptan oluşan yarışmada şeflerin puanlaması sonrası elenen isim belli oldu. Peki, MasterChef'te bu akşam kim elendi?
TV8 ekranlarında devam eden yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de haftanın eleme heyecanı geride kaldı. Bu haftanın elenen ismi, iki etapta oynanan zorlu yarışların ardından kesinlik kazandı. Eren, Görkem ve Mert'in potada yer aldığı eleme gecesinde nefesler tutuldu. Zorlu gecenin sonunda elenen isim netlik kazandı. İşte, MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
İLK TURDA NELER YAŞANDI?
Eren, Görkem ve Mert'in yer aldığı eleme potasının ilk tur oyununda yarışmacılardan sarımsak malzemesi ile yaratıcı tabaklar çıkarması istendi.
Turun sonunda tadım yapan şeflerin kararı doğrultusunda yarışmacılar puanlandı.
Şeflerin puanlaması sonrası; Eren 18 puan, Mert 21 puan, Görkem ise 17 puan aldı.
Turun sonunda tadım yapan şeflerin kararı doğrultusunda yarışmacılar puanlandı.
Şeflerin puanlaması sonrası; Eren 18 puan, Mert 21 puan, Görkem ise 17 puan aldı.
İKİNCİ TURDA NELER OLDU?
İkinci turda rekabet tavan yaptı. Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılardan, Mehmet Şef'in imza tabağı "kıyı" yapmaları istendi.
İkinci turda yapılan oylama sonucu Mert 39 puan, Eren 41 puan, Görkem 32 puan aldı.
İkinci turda yapılan oylama sonucu Mert 39 puan, Eren 41 puan, Görkem 32 puan aldı.
MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?
MasterChef Görkem olarak da bilinen Görkem Demiral, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Annesi Faslı olan yarışmacı enerjik yapısı ile dikkat çekiyor. Alaylı olduğunu dile getiren Görkem aşçılık yapıyor. Manisa’daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor. MasterChef Görkem'in ablası Esra Demiral Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmıştır.