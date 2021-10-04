MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı!
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde nefesleri kesen bir eleme gecesi vardı. İlk haftadan bu yana favori olarak gösterilen pek çok kişinin eleme potasında yer aldığı gecede, bir isim yarışmaya ve MasterChef hayallerine veda etti. Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kimin elendiği ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de, bu akşam eleme heyecanı tavan yaptı. Mustafa, Milhan, Ateş, Araz, Şükrü ve Safanur'un eleme potasında yer aldığı haftada yarışmacılar iki etapta şeflerin karşısına çıktı. İlk olarak yarışmacılar, fındık ana malzemesi ile hazırladıkları yaratıcı tabakları şeflerine sundu. İşte, eleme heyecanının yaşandığı 3 Ekim 2021 tarihli MasterChef'in son bölümünden detaylar...
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MasterChef Türkiye 2021'in ekranlara gelen son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. İki etaplı oynana eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılar fındıkla yaratıcı yemekler yaparak şeflerinden tam not alabilmek adına yoğun çaba sarf etti.
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İLK ETAPTA NELER OLDU?
Eleme adayı olan 6 yarışmacı, eleme gecesinin ilk etabında tabakları ile mücadele etti. Kritik ilk etabın ardından tadım yapıldı ve tabakları en çok beğenilen 3 yarışmacı elenmekten kurtuldu.
İlk etabın tadımlarını yapan şefler en beğendikleri üç yemeği açıkladı. En başarılı tabakları yapan; Safanur, Milhan ve Araz elenmekten kurtularak rahat bir nefes aldı.
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KİMLER SON 3'E KALDI?
Fındık malzemesini kullanarak en yaratıcı üç tabağı yapan yarışmacının potadan çıkmasının ardından yarışmada rekabet daha da arttı.
Son üçe kalan; Mustafa, Şükrü ve Ateş "Limonlu mereng pay" adlı tatlıyı en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
MasterChef 2021’de Limonlu mereng pay tatlısını en kötü yapan isim şeflerin kritik tadımı sonrası netlik kazandı.
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MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
Somer Şef’in tarifi olan Limonlu mereng pay tatlısını en az hatalı yapan Ateş, son ikiye kalmaktan kurtuldu.
Ateş'in ardından son ikiye kalan Mustafa ve Şükrü'den kimin eleneceğini ise Mehmet şef açıkladı.
Yapılan tadım sonrası bu gecenin ikinci etabında istenen tabağı en az başarılı yapan isim Şükrü oldu ve yarışmadan elendi.
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BU HAFTA MASTERCHEF'TEN ELENEN ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?
Şükrü Özarı, 15 Ocak 1993 yılında doğdu. 28 yaşındaki Şükrü Özsarı, İzmir'de yaşamını sürdürdü. Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan Masterchef Şükrü, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını belirtmişti. Yemek yapmayı sevdiğini dile getiren Şükrü, bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mesleğin zorluklarına rağmen hiç pişmanlık yaşamadığını dile getirmektedir.
Mehmet Şef’in yedeklerden çağırdığı isim olan Şükrü o an, ‘İkinci fırsat gelince çok mutlu oldum. Mehmet şefime çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapacağım. Bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, özledim bile yarışmayı. Televizyonda izlerken 'orada olmalıydım' diyordum. Bundan sonrası çok güzel olacak. Ben burada olmayı sonuna kadar hak ediyorum.’ İfadelerini kullanmıştı.