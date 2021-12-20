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Televizyon
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 00:32 | 

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye 2021'e veda eden yarışmacı

TV8 ekranlarında devam eden yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de haftanın eleme heyecanı geride kaldı. Bu haftanın elenen ismi, iki etapta oynanan zorlu yarışların ardından kesinlik kazandı. Araz, Mert ve Eren'in potada yer aldığı eleme gecesinde nefesler tutuldu. Zorlu gecenin sonunda elenen isim netlik kazandı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

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MasterChef Türkiye'de bir eleme bölümü daha geride kaldı. Adaylardan biri 19 Aralık tarihli bölümde yarışmaya veda etti. Kıyasıya mücadelenin ardından gecenin sonunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye 2021'e veda eden yarışmacı...
2İLK TURDA NELER OLDU

İLK TURDA NELER OLDU?

Eren, Araz ve Mert'in yer aldığı eleme potasının ilk tur oyununda yarışmacılardan kakule malzemesi ile yaratıcı tabaklar çıkarması istendi.

Turun sonunda tadım yapan şeflerin kararı doğrultusunda yarışmacılar puanlandı.

Şeflerin puanlaması sonrası; Eren 23 puan, Mert 17 puan, Araz ise 17 puan aldı.

3İKİNCİ TURDA NELER OLDU

İKİNCİ TURDA NELER OLDU?

İkinci turda rekabet tavan yaptı. Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılardan, Tournedos Rossini yapmaları istendi.

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İkinci turda yapılan oylama sonucu Mert toplamda 35 puan, Eren 45 puan, Araz 33 puan aldı.
5BU HAFTA KİM ELENDİ

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Zorlu gecenin sonunda bu gecenin tabaklarını en başarısız şekilde yaparak elenen isim Araz olarak açıklandı.

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