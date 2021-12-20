MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye 2021'e veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'de bir eleme bölümü daha geride kaldı. Adaylardan biri 19 Aralık tarihli bölümde yarışmaya veda etti. Kıyasıya mücadelenin ardından gecenin sonunda MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye 2021'e veda eden yarışmacı...