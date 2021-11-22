MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye 2021'e bu hafta veda eden yarışmacı
TV8 ekranlarında devam eden yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de haftanın eleme heyecanı geride kaldı. Bu haftanın elenen ismi, iki etapta oynanan zorlu yarışların ardından kesinlik kazandı. Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan'ın potada yer aldığı eleme gecesinde nefesler tutuldu. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
Ünlü şeflerin sunumu ve jüriliği ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara doğru gidiliyor. Geçen hafta Azize'nin elenmesinin ardından, geçmişte elenen yarışmacılara bir şans daha verilmiş, Azize ve Görkem oyunlar sonrası ana kadroya dahil olmaya hak kazanmıştı. Mavi ve Kırmızı Takım'ın kıyasıya mücadele ettiği haftanın sonunda, eleme potası oldukça güçlü isimlerden oluştu. İşte, MasterChef Türkiye 2021'e bu hafta veda eden yarışmacı...
İLK TURDA NELER YAŞANDI?
Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan'ın yer aldığı eleme potasının ilk tur oyununda yarışmacılardan mantar malzemesi ile yaratıcı tabaklar çıkarması istendi.
Turun sonunda tadım yapan şeflerin kararı doğrultusunda, en iyi üç tabağı yapan; Tahsin, Sergen ve Hasan son tura kalmadı ve elenmekten kurtuldu.
Son üçe kalan isimler ise; Azize, Pelin ve Safanur oldu.
Turun sonunda tadım yapan şeflerin kararı doğrultusunda, en iyi üç tabağı yapan; Tahsin, Sergen ve Hasan son tura kalmadı ve elenmekten kurtuldu.
Son üçe kalan isimler ise; Azize, Pelin ve Safanur oldu.
İKİNCİ TURDA NELER OLDU?
Azize, Pelin ve Safanur'un yarıştığı ikinci turda rekabet tavan yaptı.
Son üçe kalan bu yarışmacılardan, Creme Fontana yapmaları istendi. Verilen süre içinde en iyi tabağı yapan Pelin son ikiye kalmaktan kurtuldu.
Son ikiye kalan; Azize ve Safanur'dan kimin elendiğini ise Somer Şef açıkladı.
Son üçe kalan bu yarışmacılardan, Creme Fontana yapmaları istendi. Verilen süre içinde en iyi tabağı yapan Pelin son ikiye kalmaktan kurtuldu.
Son ikiye kalan; Azize ve Safanur'dan kimin elendiğini ise Somer Şef açıkladı.
MASTERCHEF'TEN ELENEN AZİZE KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.
Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.
Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.