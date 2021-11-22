MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye 2021'e bu hafta veda eden yarışmacı

Ünlü şeflerin sunumu ve jüriliği ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara doğru gidiliyor. Geçen hafta Azize'nin elenmesinin ardından, geçmişte elenen yarışmacılara bir şans daha verilmiş, Azize ve Görkem oyunlar sonrası ana kadroya dahil olmaya hak kazanmıştı. Mavi ve Kırmızı Takım'ın kıyasıya mücadele ettiği haftanın sonunda, eleme potası oldukça güçlü isimlerden oluştu. İşte, MasterChef Türkiye 2021'e bu hafta veda eden yarışmacı...