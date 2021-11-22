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Televizyon
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 00:21 | 

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte MasterChef Türkiye 2021'e bu hafta veda eden yarışmacı

TV8 ekranlarında devam eden yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de haftanın eleme heyecanı geride kaldı. Bu haftanın elenen ismi, iki etapta oynanan zorlu yarışların ardından kesinlik kazandı. Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan'ın potada yer aldığı eleme gecesinde nefesler tutuldu. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?

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Ünlü şeflerin sunumu ve jüriliği ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021'de son haftalara doğru gidiliyor. Geçen hafta Azize'nin elenmesinin ardından, geçmişte elenen yarışmacılara bir şans daha verilmiş, Azize ve Görkem oyunlar sonrası ana kadroya dahil olmaya hak kazanmıştı. Mavi ve Kırmızı Takım'ın kıyasıya mücadele ettiği haftanın sonunda, eleme potası oldukça güçlü isimlerden oluştu. İşte, MasterChef Türkiye 2021'e bu hafta veda eden yarışmacı...
2İLK TURDA NELER YAŞANDI

İLK TURDA NELER YAŞANDI?

Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan'ın yer aldığı eleme potasının ilk tur oyununda yarışmacılardan mantar malzemesi ile yaratıcı tabaklar çıkarması istendi.

Turun sonunda tadım yapan şeflerin kararı doğrultusunda, en iyi üç tabağı yapan; Tahsin, Sergen ve Hasan son tura kalmadı ve elenmekten kurtuldu.

Son üçe kalan isimler ise; Azize, Pelin ve Safanur oldu.

3İKİNCİ TURDA NELER OLDU

İKİNCİ TURDA NELER OLDU?

Azize, Pelin ve Safanur'un yarıştığı ikinci turda rekabet tavan yaptı.

Son üçe kalan bu yarışmacılardan, Creme Fontana yapmaları istendi. Verilen süre içinde en iyi tabağı yapan Pelin son ikiye kalmaktan kurtuldu.

Son ikiye kalan; Azize ve Safanur'dan kimin elendiğini ise Somer Şef açıkladı.

4MASTERCHEFTE BU HAFTA KİM ELENDİ

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

Zorlu gecenin sonunda Mehmet Şef'in imza tabağı Creme Fontanayı en başarısız yaparak elenen isim Azize olarak açıklandı.

Kararın ardından Azize, duygu dolu dakikalar yaşadı.

5MASTERCHEFTEN ELENEN AZİZE KİMDİR

MASTERCHEF'TEN ELENEN AZİZE KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.

Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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