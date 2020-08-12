MasterChef’te bir finalist daha belli oldu! Geceye Dilara'nın gözyaşları damga vurdu
'MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna girmek için mücadele eden yarışmacılar, son bölümde şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Dün akşam ana kadroya kalan 10. isim belli oldu. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı, zorlu rakiplerini geride bırakarak ana kadroya girmeye hak kazandı. Yemeğini yetiştiremeyen Dilara ise gözyaşlarına boğuldu.
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İşte MasterChef Türkiye'de yaşananlar...
'MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. 'MasterChef' 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu olmuştu.
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Yarışmanın dün ekrana gelen son bölümünde ise kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.
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İlk turda en iyi tutmaç çorbasını yaparak bir üst tura çıkmak isteyen yarışmacılar zor anlar yaşadı. Zamanı iyi değerlendiremediği için çorbanın sunumunu hazırlayamayan Dilara, gözyaşlarına boğuldu.
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Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya oldu.
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İkinci oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün jumbo karides oldu. Bu ürünle 30 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar.
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Sürenin bitimi sonrasında yarışmacılar, tek tek yemeklerini şeflere gösterip tadım için sundular. Şefler, tadım sonunda oy birliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yaratıcılık oyununda en zayıf tabağın Gülşah'a ait olduğu belli oldu.
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En iyi tabağı hazırlayan Tanya Kilitkayalı ise, 'MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 10. yarışmacı oldu.