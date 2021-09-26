MasterChef’te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte 25 Eylül MasterClass’ı kazanan isim ve yedeklerden kadroya giren yarışmacı

MasterChef’te kadroya kim girdi sorusu son bölümde yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro seçimi heyecanı bu hafta da devam etti. 25 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen yarışmada şeflerin yaptığı tadımın ardından ana kadroya seçilen isim Pelin oldu. Öte yandan diğer yarışmacılar arasında oynanan MasterClass oyununu ise Mustafa kazandı.