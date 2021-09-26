MasterChef’te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte 25 Eylül MasterClass’ı kazanan isim ve yedeklerden kadroya giren yarışmacı
MasterChef’te yedeklerden kadroya giren isim belli oldu. Rekabetin ve heyecanın hız kesmeden devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 25 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkan 76. son bölümünde ilk etapta yarışmacılar MasterClass ödülü için tezgah başına geçti. Peynir üretim merkezinde verilen eğitimin ardından haftanın MasterChef MasterClass ödülünü Mustafa kazanırken; on yedek yarışmacı arasında geçen mücadele sonrası bir isim ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, MasterChef’te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef’te kadroya giren isim ve son bölümün detayları.
MasterChef’te kadroya kim girdi sorusu son bölümde yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te ana kadro seçimi heyecanı bu hafta da devam etti. 25 Eylül Cumartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelen yarışmada şeflerin yaptığı tadımın ardından ana kadroya seçilen isim Pelin oldu. Öte yandan diğer yarışmacılar arasında oynanan MasterClass oyununu ise Mustafa kazandı.
MASTERCHEF'TE KADROYA KİM GİRDİ?
Ana kadro yarışmacı seçimi için yedeklerde yer alan 10 yarışmacı önlüklerini giyerek tezgah başına geçti. Şefler bu turda yarışmacılardan lazanya yemeğini hazırlamalarını istedi. Bu zorlu yemek için ise süre tam 50 dakika oldu. Süre bittikten sonra şefler, hazırlanan lazanyaların tadına bakarak yaptıkları değerlendirme sonucunu duyurdu.
Zerda, şeflerin istediği ölçüde lazanya yapmadığı için yemeği değerlendirilmeye alınmazken, Samet, Yiğit, Pelin ve Rabia finale kalan isimlerden oldu. Finalde ise gecenin en iyi lazanya yemeğini yapan yarışmacı Pelin seçildi. Böylece Pelin MasterChef ana kadrosuna girmeye hak kazandı.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterClass eğitimi için yarışmacılar son bölümde peynir üretim merkezine gitti ve burada peynir yapımının inceliklerini öğrendi. Verilen eğitimin ardından şefler tesisten alınan üç farklı peynirle yarışmacılardan makarna yapmalarını istedi. Makarna hazırlamaları için ise yarışmacılara tam 30 dakika süre tanındı.
Süre sonunda şefler yemeklerin tadına bakarak aralarında değerlendirme yaptı. Şeflerin kararı ile gecenin en iyi makarna yemeğini yapan isimler Araz, Mustafa, Eren, Hasan oldu. Yapılan oylama ile MasterChef'te bu hafta MasterClass'ı kazanan yarışmacı Mustafa seçildi. Böylece Mustafa hediye çeki almaya hak kazandı.
MASTERCHEF PELİN KİMDİR?
MasterChef'te ana kadroya girmeyi başaran Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Hava limanında yolcu hizmetleri memuru olan MasterChef Pelin, İşletme bölümünü bitirdi. Açıköğretimin ardından aşçılık eğitimi alan yarışmacı, bir dönem Amerika'da yaşamış. Yarışmaya İstanbul’dan katılan MasterChef Pelin, Porto Riko yemeği olan Mofongo yemeği ile şeflerden üç evet oyu alarak üst tura yükselmişti. Pelin Zaman yemeklerinin lezzetli olduğunu düşünüyor ve ilerde kendi işletmesini açmak istiyor.
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