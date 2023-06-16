MasterChef'te ana kadroya kim girdi 15 Haziran? MasterChef All Star'da kim kazandı 2023? İşte MasterChef All Star kadrosuna giren ikinci yarışmacı!

Ana kadro yarışmacı elemelerine devam eden MasterChef All Star'ın 15 Haziran son bölümünde önlüğü alan son yarışmacı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de perşembe akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar F. Batuhan, Hakan, Eda, Mustafa, Rıfat, Bahri, Suna olarak belirlendi. Son etapta ise Suna ile Hakan finale kalırken, şeflerin kararı ile Suna MasterChef All Star ana kadrosuna seçildi. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef'in 2. bölümünde yaşananlar.