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MasterChef'te ana kadroya kim girdi 15 Haziran? MasterChef All Star'da kim kazandı 2023? İşte MasterChef All Star kadrosuna giren ikinci yarışmacı!

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#Masterchef#Yarışma#Masterchef Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 02:13

MasterChef'te ana kadroya giren isim dün akşam netlik kazandı. Yeni sezon heyecanı başlayan MasterChef All Star'ın 15 Haziran tarihli son bölümünde, 2018-2019 yılı yarışmacıları ana kadroya girebilmek için ikili etapta mücadele verdi. Danilo, Mehmet ve konuk jüri Yılmaz Öztürk'ün istedikleri yemekleri rakiplerinden daha başarılı yapan bir yarışmacı MasterChef All Star'ın 2. yarışmacısı oldu. Gecenin yemekleri ise Ege Usulü enginar dolması ile çağla ve kuzu butla yaratıcı tabak oldu. Peki, MasterChef'te kadroya kim girdi ve kazanan kim oldu? İşte, dün gecenin birincisi.

1/5MasterChefte ana kadroya kim girdi 15 Haziran MasterChef All Starda kim kazandı 2023 İşte MasterChef All Star kadrosuna giren ikinci yarışmacı

Ana kadro yarışmacı elemelerine devam eden MasterChef All Star'ın 15 Haziran son bölümünde önlüğü alan son yarışmacı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de perşembe akşamı yarışmacı adayları final eleme turunda bir kez daha karşılaştı. Zorlu turun ilk etabında kazanan yarışmacılar F. Batuhan, Hakan, Eda, Mustafa, Rıfat, Bahri, Suna olarak belirlendi. Son etapta ise Suna ile Hakan finale kalırken, şeflerin kararı ile Suna MasterChef All Star ana kadrosuna seçildi. Peki, MasterChef kadrosuna kim girdi, kim kazandı? İşte, MasterChef'in 2. bölümünde yaşananlar.

2/5MASTERCHEFTE İLK TURDA KİMLER KAZANDI

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Yeni sezon ikinci bölümle dün gece yayınlanan MasterChef All Star ilk etabında 2018-2019 yılı yarışmacıları Ege Usulü enginar dolması için mücadele verdi. Bu etapta Mehmet, Danilo ve Şef Yılmaz Öztürk yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı.

3/5MasterChefte ana kadroya kim girdi 15 Haziran MasterChef All Starda kim kazandı 2023 İşte MasterChef All Star kadrosuna giren ikinci yarışmacı

Şeflerin verdikleri süre sonunda yapılan değerlendirme ile turu geçen isimler F. Batuhan, Hakan, Eda, Mustafa, Rıfat, Bahri, Suna oldu. Öte yandan şeflerin yaptığı değerlendirme sırasında Onur, tabağına dokunduğu için diskalifiye oldu.

4/5MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ

MASTERCHEF ANA KADROSUNA KİM GİRDİ?

Gecenin ikinci ve son etabında ise şefler bu kez yarışmacı adaylarından çağla ve kuzu but ile yaratıcı yemek hazırlamalarını istedi. Süre ise tam 45 dakika oldu.

5/5MasterChefte ana kadroya kim girdi 15 Haziran MasterChef All Starda kim kazandı 2023 İşte MasterChef All Star kadrosuna giren ikinci yarışmacı

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler başarılı olan yarışmacıları öne çağırdı. Finale ise Hakan ve Suna kaldı. Rakiplerinden daha başarılı Yemek yapan Suna şeflerin oy birliği ile gecenin birincisi oldu. MasterChef All Star kadrosuna katılan Suna büyük sevinç yaşadı. Yarışmanın ilk bölümünde All Star kadrosuna Güzide seçilmişti.

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