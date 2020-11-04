MasterChef'te 25 bin TL para ödülünü kim kazandı? 3 Kasım MasterChef ödülü kazanan isim ve son bölüm özeti
MasterChef kazanan takım son bölümde belli oldu. Başlangıç, ana yemek ve tatlı menüsünden oluşan gecenin yemeğinde jüri üyeleri en iyi yemeği yapan takımı belirledi. İlk turu geçen takımda bireysel ödül oyununu oynayan yarışmacılardan bir isim gecenin sonunda 25 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu. MasterChef'in 3 Kasım tarihli 92. bölümünde çekişmeli geçen oyunda, gecenin üçüncüsü Serhat olurken finale Barbaros ve Uğur kaldı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? İşte, 3 Kasım MasterChef para ödülünü kazanan takım ve son bölümün özeti.
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MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım tarihli 92. bölümünde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışmanın son bölümünde kaptanlar, üç çeşit yemeğin ne olacağına takım arkadaşlarının görüşü ile karar verdi. Her takımdan ikişer ismin yarıştığı gecede takım oyununun galibi kırmızı takım oldu. Son turda ise baharatlardan yemek yapan yarışmacılardan sonuncu olan isim Ebru oldu. İşte, son bölümde yaşananlar.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacılar baharatlardan yaratıcı bir yemek yapmak için dakikalar ile yarıştı. Özgül tarhun, Ebru - fesleğen, Serhat - dereotu, Barbaros biberiye, Uğur ise naneden yaratıcı yemek yapmaya çalıştı.
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Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve 5. olan isim Ebru oldu. Özgül 4. olurken, Serhat 3. oldu. Finale Barbaros ve Uğur kaldı.
Şefler yapılan değerlendirmeyi duyurdu ve 25 bin TL'nin sahibi Uğur oldu.
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TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık öncesi yarışmacılar takım oyununda mücadele verdi. Şeflerin istediği çeşit yemeğin ne olacağına takım kaptanları karar verdi. Oyunda kaptanlar, takımlardan ikişer arkadaşlarını seçti ve onları yönlendirmeye çalıştı. Serhat, kırmızı takımdan Özgül ve Barbaros'u seçerken, Emir ise mavi takımdan Eray ve Esra'yı seçti.
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Oyun sırasında Danilo şef yarışmacıların durmasını istedi ve farklı isimler tezgah başına geçti. Kırmızı takımda Uğur ve Ebru gelirken, mavi takımda Furkan ve Ayyüce yemeklere devam etti.
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Süre bitiminde kaptanlar yemeklerin tadına baktı ve oy çokluğu ile kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece mavi takım ödül oyunundan elendi.