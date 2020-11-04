MasterChef'te 25 bin TL para ödülünü kim kazandı? 3 Kasım MasterChef ödülü kazanan isim ve son bölüm özeti

Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve 5. olan isim Ebru oldu. Özgül 4. olurken, Serhat 3. oldu. Finale Barbaros ve Uğur kaldı.



Şefler yapılan değerlendirmeyi duyurdu ve 25 bin TL'nin sahibi Uğur oldu.