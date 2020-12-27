MasterChef 2. finalist kim oldu? Yeni bölüm fragmanında kaşık attıran tabak.... İşte 26 Aralık MasterChef eleme adayları
MasterChef'te eleme adaylarının verdiği mücadele sonrası, finalist olan son isim belirlendi. Serhat'ın ilk finalist olmasının ardından, Özgül, Emir ve Barbaros, potadan çıkmak için üçlü turda karşılaştı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık tarihli ekranlara gelen 129. bölümde, Şef Maksut Aşkar'ın ve şeflerin verdiği menülerden en iyi tabakları yapan isim MasterChef finaline adını yazdırırken, potada kalan Emir üzüntüsünü gizleyemedi. MasterChef yeni bölüm fragmanına ise Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. İşte, MasterChef 2. finalisti ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef'te 2. finalist cumartesi akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek final heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık tarihli son bölümünde Özgül, Emir ve Barbaros'un verdiği mücadele sonunda, şeflerin oylamasıyla finalist olan isim Barbaros oldu. Şef Maksut Aşkar'ın menüsü ve diğer tabakların yapıldığı gecede, böylece şeflerden toplam 66 puan alan Barbaros Serhat'ın yanına çıkarak finale adını yazdırdı. Emir ve Özgül ise pazar günü eleme oyunu oynamak için potada kaldı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.
59 dakika sürenin sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. İlk turun sonunda Barbaros 29 puan alarak oyunun birincisi seçildi.
İkinci turda ise yaratıcılık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yaratıcılık oyununda ana ürün olarak "ananas" verdi. Şefler bu oyunda bir dakikalık düşünme, 3 dakika market alışverişi sonrasında toplamda yemek için yarışmacılara 45 dakika süre verdi.
Üçüncü ve son oyunda ise bu kez yarışmacılardan "Baklava" yapması istendi. Baklava oyununda ise şefler yarışmacılara tam 75 dakika süre tanıdı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, Barbaros 14, Özgül 17, Emir 13 puan aldı.
7