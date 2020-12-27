MasterChef 2. finalist kim oldu? Yeni bölüm fragmanında kaşık attıran tabak.... İşte 26 Aralık MasterChef eleme adayları

MasterChef'te 2. finalist cumartesi akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çeyrek final heyecanına devam eden MasterChef Türkiye'nin 26 Aralık tarihli son bölümünde Özgül, Emir ve Barbaros'un verdiği mücadele sonunda, şeflerin oylamasıyla finalist olan isim Barbaros oldu. Şef Maksut Aşkar'ın menüsü ve diğer tabakların yapıldığı gecede, böylece şeflerden toplam 66 puan alan Barbaros Serhat'ın yanına çıkarak finale adını yazdırdı. Emir ve Özgül ise pazar günü eleme oyunu oynamak için potada kaldı. Son bölümün hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Somer Şef'in kaşık atması damga vurdu. MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.