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Televizyon
Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 15:50 | 

MasterChef'in ilk yarışmacısı Fatma Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatını Milyon Dolarlık Bebek filmine benzetti

MasterChef'in ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu. Finale kadar kalmayı başaran Fatma Polat, 1 Ağustos tarihli bölümde 6 aday arasından sıyrılarak ana kadroya seçilmeyi başardı. Binlerce kişi arasından seçilen Fatma Polat, kendi hayat hikayesini "Milyon Dolarlık Bebek" filmine benzetmişti. Film, 2005 yılında, En İyi Film Ödülü'nü de içeren 4 Akademi Ödülü almıştı. Peki, Fatma Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren ilk yarışmacı Fatma Polat oldu. Erken yaşta evlenen ve 6 yıldır çocuklarıyla yalnız yaşadığını ifade eden Fatma Polat, "umarım emin adımlarla ilerlerim inşallah." diyerek mutluluğunu paylaştı.

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Erken yaşta bir evlilik yapan 38 yaşındaki Fatma Polat’ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. MasterChef'in ana kadrosuna seçilmeyi başaran Fatma Polat, 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katılmıştı. Aslen Sivaslı olan Fatma Polat, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

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Hayatımın sporu dediği boksla ilgilenen Fatma Polat, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almakta, aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

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