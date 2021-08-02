MasterChef'in ilk yarışmacısı Fatma Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatını Milyon Dolarlık Bebek filmine benzetti

Erken yaşta bir evlilik yapan 38 yaşındaki Fatma Polat’ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. MasterChef'in ana kadrosuna seçilmeyi başaran Fatma Polat, 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katılmıştı. Aslen Sivaslı olan Fatma Polat, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.