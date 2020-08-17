MasterChef’in geçen sezonki (2019) yarışmacıları kimlerdi? MasterChef 2019 birincisi (şampiyonu) Cemre hakkında bilgiler
MasterChef 2020’nin 28. Bölüm fragmanı ardından geçen sezonun yarışmacıları bir kez daha gündeme geldi. Hayallerine bir adım daha yaklaşan bu 16 isim ana kadronun ilk yarışma günüde kaptanlık oyununa çıkacak. Yeni sezon yarışmacılarına MasterChef’in geçen sezonki (2019) yarışmacıları da destek verecek. Peki, MasterChef’in geçen sezonki (2019) yarışmacıları kimlerdi? İşte MasterChef’in 2019 yarışmacıları ve geçen sezonun şampiyonu Cemre hakkında bilgiler…
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2019 ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK
27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.
AÇELYA KILIÇAY
28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Lise döneminde Fenerbahçe takımında lisanslı olarak voleybol oynadı, sonra yaşadığı sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu. Küçüklüğünden beri mutfakla iç içe olan Kılıçay, Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık bölümünden mezun oldu.
ALİCAN SABUNSOY
Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana tarihinde dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazandı. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Alican Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam etme kararı aldı. Mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. Alican Sabunsoy MasterChef Türkiye'de şampiyon olmak için mücadele ediyor.
BAHRİ PAPİLQ
Bahri Papila 34 yaşında. Kendisine çok güvenen Bahri Papila, "balık" yemeklerinde usta.
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EDA KARABULUT
İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu ve 34 yaşında olan Eda Karabulut, 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi.
EKİN EYLEM ULAŞ
Baba tarafından Elazığlı olan Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Bir abisi ve bir kız kardeşi var 12 senedir aşçı son 2 senedir de Executive Chef. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor.
YASİN OBUZ
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. İlk olarak Yemekteyiz yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz, MasterChef ardından Survivor’a katıldı.
FARUK BATUHAN ÖMER
Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı.
GÜZİDE MERTACAN
Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Üç çocuk annesi Güzide Mertcan, abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor.
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KIVANÇ ERMİŞ
16 Mayıs 1995 Bodrum doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümünde eğitimi gördü. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var.
SUNA AYDIN
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun’da dünyaya geldi. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var.
MURAT TOKMAK
Murat Tokmak, evli ve 2 çocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Murat Tokmak, aşçılık yapıyor.
MUSTAFA AYDIN
31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı, aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı.
NALAN TOPRAK
14 temmuz 1988 İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde tamamladı.
ONUR DURSUN
20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışıyor.
ORHAN EREN
Orhan Eren 46 yaşında. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalışan Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamlamış.
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RIFAT YURTTAŞ
Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümünü tamamladıktan sonra Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı.
MÜGE GÜNEY
Müge Güney, 32 yaşında. İstanbul Bakırkoy doğumlu olan yarışmacı, Uluslararası Lojistik bölümü mezunudur. Kendi mesleğini bırakıp hizmet sektörüne yönelmiştir.Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef olarak uçtu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdi.
YEKATERİNA SUNGUR
12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta dünyaya geldi. Okuduğu Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğu yıl 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşiyle tanıştı ve 2010 yılında Türkiye’ye taşındı. Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyor. Timur ve Alparslan isimlerinde iki çocuğu var.