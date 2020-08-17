MasterChef’in geçen sezonki (2019) yarışmacıları kimlerdi? MasterChef 2019 birincisi (şampiyonu) Cemre hakkında bilgiler

KIVANÇ ERMİŞ



16 Mayıs 1995 Bodrum doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümünde eğitimi gördü. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var.



SUNA AYDIN



Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun’da dünyaya geldi. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef , koordinatorluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var.



MURAT TOKMAK



Murat Tokmak, evli ve 2 çocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Murat Tokmak, aşçılık yapıyor.



MUSTAFA AYDIN



31 yaşında, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı, aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı.



NALAN TOPRAK



14 temmuz 1988 İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldi. Öğrenimini Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde tamamladı.



ONUR DURSUN



20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışıyor.



ORHAN EREN



Orhan Eren 46 yaşında. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan beri çalışan Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan tamamlamış.