MasterChef’in çekildiği Bilişim Vadisi nedir, nerede?
MasterChef ekibi bu kez Bilişim Vadisi'nde çekildi. 30 Aralık'ta yayınlanacak olan MasterChef 146. bölümüne dair ipuçları veren fragman ardından Bilişim Vadisi ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki, MasterChef’in çekildiği Bilişim Vadisi nedir, nerede? İşte MasterChef’in çekildiği Bilişim Vadisi'nin konumu ve çalışmaları hakkında bilgiler...
Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 16.08.2012 yılında 2.847.968,66m²’lik bir alana kurulmuştur. Paydaşları; TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve TOSB’dur.
Vizyonu
Bilişim Vadisi; “Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası arenada öncüsü bir yapı olmayı” vizyonu olarak kabul etmektedir.
Misyonu
Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji Koridorudur. Amacımız, 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Vizyon Hedefleri çerçevesinde Kamu - Üniversite – Sanayi – Sivil Toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesini ve ticarileşmesini sağlamaktır.
Bilişim Vadisi; “Milli Teknoloji Hamlesi ile dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası arenada öncüsü bir yapı olmayı” vizyonu olarak kabul etmektedir.
Misyonu
Bilişim Vadisi, teknoloji tabanlı fikirlerin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir Mega Teknoloji Koridorudur. Amacımız, 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Vizyon Hedefleri çerçevesinde Kamu - Üniversite – Sanayi – Sivil Toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye’nin gücüne güç katacak katma değeri yüksek yeni teknolojilerin üretilmesini ve ticarileşmesini sağlamaktır.
Bilişim Vadisi nerede?
Yerli teknoloji markalarının da desteğiyle gerçeğe dönüşen Bilişim Vadisi projesi, ilk olarak Kocaeli, Gebze’de hayata geçiyor. İlerleyen yıllarda Bilişim Vadisi Bursa ve Bilişim Vadisi İzmir olarak farklı şehirlere de açılması planlanan teknoloji üsleri, şimdilik sadece Kocaeli, Gebze’de faaliyet gösteriyor.
İletişim Bilgileri
Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5,Gebze / Kocaeli
İletişim Bilgileri
Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5,Gebze / Kocaeli