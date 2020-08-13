MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison kimdir, eşi kim? Walison Fonseca hayat hikayesi

Walison Fonseca kimdri? Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, 34 yaşında. Henüz 3 yıldır Türkiye’de olmasına rağmen Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşan Walison Fonseca, modellik ve oyunculuk yapıyor. Walison Fonseca, İtalyan modelleriyle ünlü Biscolata reklamında da oynamış. MasterChef 2020 sezonuna ilk kez kendi ülkelerine ait bir yemek katılan iddialı yarışmacı, adını finale de yazdırmayı başardı ancak ana kadroda yer alıp almayacağı henüz belli olmadı.