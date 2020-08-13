MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca, 2020 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. MasterChef ana kadrosu için mücadelesi devam eden Walison Fonseca, iddiasını koruyor. Peki, MasterChef’in Brezilyalı yarışmacısı Walison kimdir, eşi kim? Walison Fonseca hayat hikayesi…
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Walison Fonseca kimdri?
Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, 34 yaşında. Henüz 3 yıldır Türkiye’de olmasına rağmen Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşan Walison Fonseca, modellik ve oyunculuk yapıyor. Walison Fonseca, İtalyan modelleriyle ünlü Biscolata reklamında da oynamış. MasterChef 2020 sezonuna ilk kez kendi ülkelerine ait bir yemek katılan iddialı yarışmacı, adını finale de yazdırmayı başardı ancak ana kadroda yer alıp almayacağı henüz belli olmadı.
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Walison Fonseca’nın Türk eşinin ismi Melisa Pınar. Walison’un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı, yaşam koçu. Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılan ancak henüz aktif olmayan Youtube hesabı da bulunuyor.