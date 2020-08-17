MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu! Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'
GeriMagazin MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu! Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 09:46,

MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu! Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'

MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosu belli oldu. 32 yarışmacının yarıştığı programda ana kadroda yerini alan 16 kişi dün akşam gerçekleşen son yarışla belli oldu. MasterChef Türkiye bugünden itibaren ana kadrosuyla ekranlara gelecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.

2
Abone Olgoogle-news

MasterChef Türkiye programında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı.

3KEBAP YAPTILAR
Abone Olgoogle-news

KEBAP YAPTILAR

Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.

4BENCE ÇIK GİT BURADAN
Abone Olgoogle-news

BENCE ÇIK GİT BURADAN

Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı...

5
Abone Olgoogle-news

Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.

6
Abone Olgoogle-news

Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'

7İLK ÇIKAN GÜLŞAH OLDU
Abone Olgoogle-news

İLK ÇIKAN GÜLŞAH OLDU!

Şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah oldu. Adını ana kadroya yazdıran Gülşah, 'Çok zor bir yedi sene geçirdim. Çok düştüm, çevremdeki insanlar izliyorsa kesin ağlıyordur. Her seferinde tek başıma kalktım. Ama ben dedim ki 'nefes alıyorsak umut var, bir kapı açılacak diyordum ve o kapı açıldı' sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

8YARATICILIK OYUNU EBRUNUN
Abone Olgoogle-news

YARATICILIK OYUNU EBRU'NUN

MasaterChef'te son aday yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcık oyununda ana ürün şeftali oldu. 30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.

9
Abone Olgoogle-news

Binlerce başvurudan 16 kişiye kadar düşen MasterChef Türkiye bugünden itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

10İşte MasterChef Türkiyede son 16ya kalan yarışmacılar....
Abone Olgoogle-news

İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....

Serhat
Duygu
Özgül
Emir

11
Abone Olgoogle-news

Ayyüce
Sedat
Esra
Furkan

12
Abone Olgoogle-news

Barbaros
Tanya
Berk
Eray

13
Abone Olgoogle-news

Uğur
Celal
Gülşah
Ebru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi