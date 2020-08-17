MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu! Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'
MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosu belli oldu. 32 yarışmacının yarıştığı programda ana kadroda yerini alan 16 kişi dün akşam gerçekleşen son yarışla belli oldu. MasterChef Türkiye bugünden itibaren ana kadrosuyla ekranlara gelecek.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışmada dün akşam ana kadroda yer alacak son yarışmacılar da belirlendi.
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MasterChef Türkiye programında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Dün akşam gerçekleşen elemede son iki aday şeflerin tercihiyle adını ana kadroya yazdırdı.
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KEBAP YAPTILAR
Şeflerin son eleme gecesinde yarışmacılara verdiği ilk yemek adana kebap oldu. 50 dakika içerisinde kebap yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Kebabını istediği kıvama getiremeyen Arem, şeflere 'ben diğer tura girmek istemiyorum. En iyi yaptığım ürünü yapamadıktan sonra diğer turda yarışmak istemem' açıklamasını yaptı.
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BENCE ÇIK GİT BURADAN
Arem'in sözlerine çok kızan Somer Sivrioğlu, 'Çok saçma bir hareket! Günah değil mi, seninle yarışan insanlara yazık değil mi? Düşünsene seninle düelloya giren insanı...
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Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.
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Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'
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İLK ÇIKAN GÜLŞAH OLDU!
Şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah oldu. Adını ana kadroya yazdıran Gülşah, 'Çok zor bir yedi sene geçirdim. Çok düştüm, çevremdeki insanlar izliyorsa kesin ağlıyordur. Her seferinde tek başıma kalktım. Ama ben dedim ki 'nefes alıyorsak umut var, bir kapı açılacak diyordum ve o kapı açıldı' sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.
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YARATICILIK OYUNU EBRU'NUN
MasaterChef'te son aday yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcık oyununda ana ürün şeftali oldu. 30 dakikalık sürede şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.
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Binlerce başvurudan 16 kişiye kadar düşen MasterChef Türkiye bugünden itibaren yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
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İşte MasterChef Türkiye'de son 16'ya kalan yarışmacılar....