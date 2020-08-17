MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu! Somer şefi çıldırtan olay! 'Çık git buradan'

Sen her kaybettiğinde bunu mu yapacaksın? Her bir şeyi kaybettiğinde 'ben yapamıyorum, ben gidiyorum mu' diyeceksin? Bu mu senin meslek ahlakın? Bence çık git! Mesleğine saygın olsun. Yemek yap şov yapma. Sana bunu ilk geldiğin günden beri söylüyorum.' sözleriyle tepki gösterdi.