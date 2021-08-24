Masterchef'de kaptan düellosunu kim kazandı? İşte MasterChef'in kırmızı- mavi takımları ve kaptanları
MasterChef Türkiye’de sezonun ilk kaptanları belli oldu. Ana kadroya giren 16 yarışmacı, ilk olarak kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk olarak kaptanlık oyununu oynandı ve gecenin en iyi mantısını yapan isim mavi takımın kaptanı oldu, ardından kırmızı takımın kaptanını belirledi. Peki, Masterchef'de kaptan düellosunu kim kazandı? İşte MasterChef'in kırmızı ve mavi takım kaptanları...
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MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacılarının mücadelesi 23 Ağustos itibariyle başladı. Yüzlerce yarışmacı adayı arasından seçilen 16 yarışmacı ilk olarak kaptanlık mücadelesi verdi. Kıran kırana geçen mücadele sonunda MasterChef'in ilk kaptanları belirlendi.
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Şefler, ilk kaptanlık oyunu için mantı yemeğini belirledi. İlk tadım ardından şefler, en iyi mantıyı yapan 6 kişiyi seçti. Bu yarışmacılar arasında ise en iyi yemeği yapan ve MasterChef 2021’in ilk takım kaptanı Burcu oldu.
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Burcu’nun kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim ise Eren oldu.
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KIRMIZI VE MAVİ TAKIM
MasterChef Türkiye’de ilk mavi takım kaptanı Burcu oldu. Burcu’nun kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim Eren oldu. Burcu'nun seçimleri ardından mavi-kırmızı takımlar netleşti. Takımlar şu şekilde oluştu: