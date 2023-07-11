MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte kırmızı ve mavi takımlar!

Takımlar kurulacak ve ertesi gün takım yarışları başlayacak. İki takım halinde yarışılacak. Yarışmayı kazananan takım olarak dokunulmazlığı kazanacak. Diğer takım bireysel olarak yarışıp iki aday çıkaracak. İkinci gün aynı şekilde iki oyun oynanacak, kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Üçüncü gün yine aynı formatta oyun oynanacak ve yine kaybeden takımdan 2 aday potaya gidecek. Toplamda 6 adaya ulaşılacak. Bu sene yapılan değişiklik ise son günde potaya düşmemiş geriye kalan tüm yarışmacılarla 2 aşamalı bireysel bir oyun oynanacak. Bu oyunlar sonunda ikinci etapta en başarısız olan isim, 6 adayla birlikte potaya gidecek. Burada mavi takım kaptanı, o günkü bireysel oyuna girmeyecek. Final gecesi de 7 kişi ile final oynanacak. Önce ilk eleme, son finalde de en az başarılı tabak çıkaran veda eden isim olacak.