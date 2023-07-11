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MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte kırmızı ve mavi takımlar!

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#Masterchef Takımlar#Masterchef Mavi Takım Kaptanı#Masterchef Kaptanlık Oyunu Kim Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 02:17

MasterChef'te ilk kaptanlık oyununu kazanan takım dün gece belli oldu. All Star ana kadro yarışmacı seçimleri tamamlanan MasterChef'in 10 Temmuz tarihli son bölümünde, 20 yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği 'Al beni yukarı' adlı tatlıyı rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star takımları kuruldu. Heyecan dolu gecede kırmızı takımın kaptanı ise Eray oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.

1/8MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte kırmızı ve mavi takımlar

MasterChef All Star kırmızı ve mavi takımlar belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan MasterChef'in 10 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, şefler kaptanlık oyunu için yarışmacılardan Danilo Şef'in 'Al beni yukarı' adlı tatlısını istedi. Zorlu etabın ardından en başarılı tabağı yapan isimler Tanya, Esra, Tahsin, Berker ve Sergen oldu. Şeflerin kararı ile mavi takım kaptanı ise Sergen seçildi. Peki, MasterChef'te takımlar nasıl kuruldu? İşte, MasterChef yeni takım yarışmacıları.

2/8KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezonun ilk kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef bu hafta yarışmacılardan 'Al beni yukarı' adlı tatlıyı istedi. Bu etapta yarışmacılara verilen süre ise 45 dakika oldu.

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3/8MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte kırmızı ve mavi takımlar

Şeflerin istediği tatlıyı tekniğine en uygun yapan isimler; Tanya, Esra, Tahsin, Berker ve Sergen oldu. Şeflerin kararı ile ilk kaptan ise Sergen oldu. Sergen kırmızı takım kaptanlığına ise Eray'ı seçti.

4/8MASTERCHEFTE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR YENİDEN KURULDU

Sergen ve Eray'ın kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;

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5/8MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte kırmızı ve mavi takımlar

Mavi: Sergen (kaptan), Tahsin, Esra, Tanya, Sefa, Ayaz, Güzide, Mert, Gamze, Suna,

6/8MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte kırmızı ve mavi takımlar

Kırmızı: Eray (Kaptan), Dilara, Burcu, Çağatay, Batuhan, Büşra, Rıfat, Tolga, Berker, Eda,

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7/8MASTERCHEFTE YENİ KURALLAR

MASTERCHEF'TE YENİ KURALLAR

Kaptanlık oyunu öncesi Somer Şef sezonun yeni kurallarını açıkladı. Somer Şef şunları söyledi;

İlk olarak kaptanlık oyunu oynanacak. En başarılı yemek yapan mavi takım kaptanı olacak. Kendisine bir karşı takım yani kırmızı takım kaptanı seçecek. Daha sonra mavi takım ve kırmızı takım belirlenecek. Hafta boyunca bu takımlarla yarışacak. Mavi takım kaptanı bir dokunulmazlığı olacak. Hafta boyunca mavi takım kaptanı takacağı rozetle dokunulmaz olacak.

8/8MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı İşte kırmızı ve mavi takımlar

Takımlar kurulacak ve ertesi gün takım yarışları başlayacak. İki takım halinde yarışılacak. Yarışmayı kazananan takım olarak dokunulmazlığı kazanacak. Diğer takım bireysel olarak yarışıp iki aday çıkaracak. İkinci gün aynı şekilde iki oyun oynanacak, kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Üçüncü gün yine aynı formatta oyun oynanacak ve yine kaybeden takımdan 2 aday potaya gidecek. Toplamda 6 adaya ulaşılacak. Bu sene yapılan değişiklik ise son günde potaya düşmemiş geriye kalan tüm yarışmacılarla 2 aşamalı bireysel bir oyun oynanacak. Bu oyunlar sonunda ikinci etapta en başarısız olan isim, 6 adayla birlikte potaya gidecek. Burada mavi takım kaptanı, o günkü bireysel oyuna girmeyecek. Final gecesi de 7 kişi ile final oynanacak. Önce ilk eleme, son finalde de en az başarılı tabak çıkaran veda eden isim olacak.

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