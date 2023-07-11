MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR KURULDU | 10 Temmuz MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte kırmızı ve mavi takımlar!

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MasterChef'te ilk kaptanlık oyununu kazanan takım dün gece belli oldu. All Star ana kadro yarışmacı seçimleri tamamlanan MasterChef'in 10 Temmuz tarihli son bölümünde, 20 yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği 'Al beni yukarı' adlı tatlıyı rakiplerinden daha iyi yapan bir yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takımın kaptanını seçme hakkı kazandı. Gecenin sonunda ise MasterChef All Star takımları kuruldu. Heyecan dolu gecede kırmızı takımın kaptanı ise Eray oldu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kim kazandı? İşte, MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları.