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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 04:05 | 

MasterChef yeni takımlar belli oldu: 31 Ağustos MasterChef'te kim kazandı, takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı? Pazar akşamı yaşanan elemenin ardından MasterChef'te başlayan yeni haftada ilk olarak kaptanlık mücadelesi yaşandı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in istedikleri yemekleri en iyi yapan bir isim MasterChef kaptanı olarak, takımları kurma üstünlüğü sağladı. MasterChef'in 31 Ağustos akşamı yayınlanan 42. bölümünde, karşı karşıya gelen takım kaptanları avantaj için düello yarışında mücadele verdi. Barbaros'un yaptığı tatlıyı arkadaşına denetmesi ise oyun dışı kalmasına neden oldu. İşte, MasterChef takım kaptanları ve düello yarışında MasterChef'te ödülü kazanan isim.

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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 31 Ağustos Pazartesi akşamı 42. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen yarışmanın son bölümünde şefler takım kaptanlık oyununda yarışmacılardan dondurma yapmasını istedi. Kaptanlık yarışında, Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal ilk turu geçen isimlerden oldu. Yapılan oylama sonunda, 5 isim arasından takım kaptanı olan yarışmacı Celal oldu.

2MASTERCHEFTE KİM KAZANDI
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MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, yaratıcı bir dondurma hazırlamasını istedi. Oyunun ardından, Ayyüce ve Esra verilen süre içinde hazırladığı tabağı yanına almadığı ve dolapta bıraktığı için şefler aralarında karar vermek zorunda kaldı. Diğer yandan Barbaros yaptığı tatlıyı Sefa, Celal ve Emir'e tattırınca şefler oldukça sinirlendi. Mehmet Şef Barbaros'un değerlendirme dışında kalacağını söyledi.

İlk turda, Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal başarılı olan isimlerden oldu. Oylamanın ardından mavi takım kaptanı olan isim Celal oldu. Celal, Kırmızı takımın kaptanı olarak ise Eray'ı seçti.

3MASTERCHEFTE TAKIMLAR KURULDU
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR KURULDU

Takım kaptanlarının seçilmesinin ardından MasterChef 31 Ağustos tarihli bölümünde takımlar yeniden kuruldu.

Mavi takım kaptanı olan Celal kendi takımına, Barbaros, Esra, Serhat, Tanya, Berker, Sefa, Ebru'yu aldı

Kırmızı takım kaptanı seçilen Eray ise, Furkan, Emir, Uğur, Ayyüce, Özgül, Duygu, Gülşah'ı takımına seçti.

4MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yeni takımların kurulmasının ardından, takım kaptanları düelloda karşı karşıya geldi. Yirmi dakika içinde en çok poşe yumurtayı yapmaya çalışan Celal ve Eray zorlu anlar yaşadı.

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Sürenin ardından şefler tadım yaparak gecenin birincisini açıkladı. Poşe yumurtayı daha iyi yaparak düelloyu kazanan isim Celal oldu.

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