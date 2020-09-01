Televizyon Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 00:44 | 01 Eylül 2020 - 00:44

MasterChef yeni takımlar belli oldu: 31 Ağustos MasterChef'ta kim kazandı, takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te kim kazandı? Pazar akşamı yaşanan elemenin ardından MasterChef'te başlayan yeni haftada ilk olarak kaptanlık mücadelesi yaşandı. Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in istedikleri yemekleri en iyi yapan bir isim MasterChef kaptanı olarak, takımları kurma üstünlüğü sağladı. MasterChef'in 31 Ağustos akşamı yayınlanan 42. bölümünde, karşı karşıya gelen takım kaptanları avantaj için düello yarışında mücadele verdi. Barbaros'un yaptığı tatlıyı arkadaşına denetmesi ise oyun dışı kalmasına neden oldu. İşte, MasterChef takım kaptanları ve düello yarışında MasterChef'te ödülü kazanan isim.