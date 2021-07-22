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Televizyon
Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 - 19:49 | 

MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte en son gelişmeler

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. MasterChef Türkiye 4. yeni sezonu ile başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan yeni sezon öncesinde eleme turları ekranlara geliyor. Son günlerde yeni bölümü ile ekran önüne çıkmayan sevilen yarışma programı merak uyandırdı. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman?

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TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ile ne zaman ekranlara geleceği merak konusu olmuşken, yarışmanın takipçileri internette araştırma yapıyor. Öte yandan ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tarihi de netlik kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2MASTERCHEF BU HAFTA NEDEN YOK

MASTERCHEF BU HAFTA NEDEN YOK?

Mehmet, Somer ve Danilo şefin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef, Kurban Bayramı dolayısıyla ekrana macerasına kısa bir mola verdi.

3YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ardından ekrandaki yerini alacak olan MasterChef, 25 Temmuz Pazar akşamı yeniden sevenlerinin karşısında olacak.

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