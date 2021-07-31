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Televizyon
Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 - 20:40 | 

MasterChef yeni bölüm ne zaman bu akşam neden yok? MasterChef Türkiye 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

MasterChef yeni bölüm neden yok sorusu ekranlarını açan izleyenlerin yanıt aradığı konulardan oldu. 2021 sezonuna hızla devam eden MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Eleme turları sonrası ana kadro yarışmacı seçimlerinin başlamasıyla heyecan tavan yaparken, izleyenler de yarışmanın yeni bölüm tarihine odaklandı. Diğer yandan Masterchef 26. bölüm fragmanı da yayınlandı. Tv8 yayın akışına göre 31 Temmuz Cumartesi günü yarışmanın kolaj bölümü yayınlanacak. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef Türkiye Tv8 yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. Yarışmanın yayın saatinde kolaj yayın ekranlara gelecek. Ekranların sevilen yarışma programı 26. yeni bölümü ile 1 Ağustos Pazar akşamı izleyenlerle buluşacak. MasterChef 2021 yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise henüz açıklanmadı. Heyecanla takip edilen yarışmanın yeni bölümünde 2021 kadrosuna seçilecek isimler belli olacak.

2MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yeni bölümü ile 1 Ağustos Pazar akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında final turunun başladığı görüldü. 26. bölümde ana kadroya girmek için seçilen yarışmacılar bir kez daha mutfakta hünerlerini gösterecek.

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Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden geçer not alan yarışmacılar MasterChef 2021 ana kadrosuna girecek. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar akşamları ekranlara geliyor.

431 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

31 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
09:45 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj
00:15 Program
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun

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