MasterChef yeni bölüm ne zaman bu akşam neden yok? MasterChef Türkiye 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

MasterChef Türkiye Tv8 yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. Yarışmanın yayın saatinde kolaj yayın ekranlara gelecek. Ekranların sevilen yarışma programı 26. yeni bölümü ile 1 Ağustos Pazar akşamı izleyenlerle buluşacak. MasterChef 2021 yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise henüz açıklanmadı. Heyecanla takip edilen yarışmanın yeni bölümünde 2021 kadrosuna seçilecek isimler belli olacak.