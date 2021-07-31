MasterChef yeni bölüm ne zaman bu akşam neden yok? MasterChef Türkiye 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
MasterChef yeni bölüm neden yok sorusu ekranlarını açan izleyenlerin yanıt aradığı konulardan oldu. 2021 sezonuna hızla devam eden MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak. Eleme turları sonrası ana kadro yarışmacı seçimlerinin başlamasıyla heyecan tavan yaparken, izleyenler de yarışmanın yeni bölüm tarihine odaklandı. Diğer yandan Masterchef 26. bölüm fragmanı da yayınlandı. Tv8 yayın akışına göre 31 Temmuz Cumartesi günü yarışmanın kolaj bölümü yayınlanacak. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Türkiye Tv8 yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. Yarışmanın yayın saatinde kolaj yayın ekranlara gelecek. Ekranların sevilen yarışma programı 26. yeni bölümü ile 1 Ağustos Pazar akşamı izleyenlerle buluşacak. MasterChef 2021 yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise henüz açıklanmadı. Heyecanla takip edilen yarışmanın yeni bölümünde 2021 kadrosuna seçilecek isimler belli olacak.
Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden geçer not alan yarışmacılar MasterChef 2021 ana kadrosuna girecek. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar akşamları ekranlara geliyor.
5