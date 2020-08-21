MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca karakolluk oldu
MasterChef yarışmasıyla tanınan Walison Fonseca, yüksek sesli müzik dinlediği iddiasıyla komşusuyla kavga etti. Birbirlerine giren tarafları gören apartman sakinleri polisi aradı. İhbar üzerine polisler olay yerine geldi ve konuyla ilgi soruşturma başlatıldı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ancak ana kadroya giremeden elenen Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca'nın komşusuyla kavga ettiği iddiası ortaya atıldı. Sabah'ta yer alan habere göre: Walison Fonseca, eşi Melis Pınar ile oturduğu evde müziğin sesinden dolayı komşuları Ali G., ile tartışma yaşadı.
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Komşuları Ali G., çiftin dairesinden gelen müzik sesinden rahatsız olmasından dolayı duvara birkaç yumruk attı. Sonrasında dairenin kapısını çaldı. Kapıyı temkinli açan Fonseca'nın iddiasına göre, komşu kapıyı yumrukladı ve zorla içeriye girmeye çalıştı. Kapıyı kapatıp kitleyen çift, komşularının bahçeye doğru yöneldiğini ve buradan kendilerine yönelik sinkaflı küfür ve tehdit edildiklerini ileri sürdü.
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Olayı fark eden çevre sakinleri bahçede bağıran Ali G.'nin yanına gelerek polis ekiplerini aradılar. Polis ekibinin gelmesiyle taraflar ifade vermeye gitti. İfadelerinde müzik sesinden rahatsız olan komşularının duvarı yumrukladığını ve daire kapısını zorladığını, kendilerine küfür ettiğini söyleyerek Ali G.'den şikayetçi oldular.İfadesi alınan komşu Ali G., sesten dolayı duvarı yumrukladığını fakat karşı tarafın da aynı şekilde karşılık verdiğini ve bunun doğrultusunda rahatsızlığını dile getirmek için daire kapılarına gittiği esnada Melis Pınar'ın 'Sen kimsin benim duvarımı yumrukluyorsun' dediğini ve Brezilyalı Walison'un kendisine yabancı küfür ettiğini iddia etti.
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Aralarında çıkan tartışma sonrasında polis merkezine gidip ifade veren Ali G., Walison Fonseca'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Walison Posta'ya yaptığı açıklamada, "Bu şahıs pandemi zamanında taşındığım evden 15 gün içinde tekrar taşınma kararı almama sebep oldu, öyle bir dönemde beni maddi manevi zor duruma soktu.Olayı anlatıyım size; öğleden sonra 18:00 civarı eve geldik ve akustik bir müzik açtık. Sonra birinin duvarı yumrukladığını ve ağza alınmayacak küfürler ettiğini fark ettik. Eşim banyodan duyup geldi ve 'Ne oluyor?' dedi. O sırada kapı çaldı, eşim kapıyı araladı. Şahsın eşim bornozluyken kapıyı ittirip içeriye girmeye çalıştığını ve 'Öldüreceğim seni' diye bağırdığını fark ettim. Eşim o sırada kapıyı kapatabildi ve kilitledi.
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Bu şahıs kapıda küfürler edip tekmeleyerek dakikalarca bizi taciz etti. Evimiz giriş katı olduğu için bir cama bir kapıya gelip tehditler, küfürler savurdu. O kadar tahrik olmasına rağmen ben sadece eşimi korumaya çalıştım ve evimden çıkmadım bile. Şahıs yarım saatten çok kapımızda bekledi ve etrafında da bir sürü insan birikti. Eşim iyice korkup polisi aradı. Polis geldiğinde eşim ve ben şikayetçi olduğumuzu söyledik. Polis şahısla konuşmaya gittiğinde şikayetçi olmadığını, sorun olmadığını dile getirmiş fakat biz tabii ki karakola gidip şikayetçi olduk. Eşim kendini güvende hissetmediği için de o eve dönmek istemedi, ailesinde kaldık ve evi boşalttık. O gün eşime ve bana küfürler edip kapımıza omuz atarak içeriye girmeye çalışan birine verilecek en sakin tepkiyi verdiğime inanıyorum. Ve adaletin yerini bulacağı dava sonucunu bekliyorum.Adaletimize güvenim sonsuz çok şükür. Bu arada sitenin kameraları görüntüleri kaydetti, mahkemede de görüntülerin izlenmesini talep edeceğiz.