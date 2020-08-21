MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca karakolluk oldu

Bu şahıs kapıda küfürler edip tekmeleyerek dakikalarca bizi taciz etti. Evimiz giriş katı olduğu için bir cama bir kapıya gelip tehditler, küfürler savurdu. O kadar tahrik olmasına rağmen ben sadece eşimi korumaya çalıştım ve evimden çıkmadım bile. Şahıs yarım saatten çok kapımızda bekledi ve etrafında da bir sürü insan birikti. Eşim iyice korkup polisi aradı. Polis geldiğinde eşim ve ben şikayetçi olduğumuzu söyledik. Polis şahısla konuşmaya gittiğinde şikayetçi olmadığını, sorun olmadığını dile getirmiş fakat biz tabii ki karakola gidip şikayetçi olduk. Eşim kendini güvende hissetmediği için de o eve dönmek istemedi, ailesinde kaldık ve evi boşalttık. O gün eşime ve bana küfürler edip kapımıza omuz atarak içeriye girmeye çalışan birine verilecek en sakin tepkiyi verdiğime inanıyorum. Ve adaletin yerini bulacağı dava sonucunu bekliyorum.Adaletimize güvenim sonsuz çok şükür. Bu arada sitenin kameraları görüntüleri kaydetti, mahkemede de görüntülerin izlenmesini talep edeceğiz.