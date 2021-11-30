MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor
Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
MasterChef Türkiye yarışmasına bu hafta veda eden Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye'ye bu hafta Peliz Zaman veda etti. Yarışmaya yedeklerden katılan Zaman, büyük finale yaklaşırken elenen isim oldu. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Gideceğimi hissetmiştim." ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ ŞARKICIYLA AŞK YAŞIYOR
Pelin Zaman'ın özel hayatı da sosyal medyada merak konusu oldu. Güzel yarışmacının adı Emre Büber ile anılmış olsa da Pelin Zaman'ın sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıktı.
MEĞER SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜYMÜŞ...
Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ünlü oyuncunun gerçek aşkı ise Emre Yetkin! İkili 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir hayat süren çift fırsat buldukça yurtdışı seyahatlerine çıkıyor.
Gerçek hayatta ise oyuncu-yönetmen Ali Atay ile evli olan Kaya geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.