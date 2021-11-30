MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMasterChef yarışmacısı Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor
GeriMagazin MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 30 Kasım 2021 - 12:34 | 

MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor

Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
MasterChef Türkiye yarışmasına bu hafta veda eden Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
2
MasterChef Türkiye'ye bu hafta Peliz Zaman veda etti. Yarışmaya yedeklerden katılan Zaman, büyük finale yaklaşırken elenen isim oldu. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Gideceğimi hissetmiştim." ifadelerini kullandı.
3ÜNLÜ ŞARKICIYLA AŞK YAŞIYOR

ÜNLÜ ŞARKICIYLA AŞK YAŞIYOR

Pelin Zaman'ın özel hayatı da sosyal medyada merak konusu oldu. Güzel yarışmacının adı Emre Büber ile anılmış olsa da Pelin Zaman'ın sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıktı.
4KALPLERDE BİRİNCİ OLMAK ÖNEMLİ

"KALPLERDE BİRİNCİ OLMAK ÖNEMLİ"

Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar, "Yarışmada değil kalplerde birinci olmaktı asıl mesele" notuyla fotoğraflarını paylaştı.
5MEĞER SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜYMÜŞ...

MEĞER SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜYMÜŞ...

Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
6BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN

BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN

Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik dizide Sedat ile evli.
7
Ünlü oyuncunun gerçek aşkı ise Emre Yetkin! İkili 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir hayat süren çift fırsat buldukça yurtdışı seyahatlerine çıkıyor.
8Ali Atay ve Hazal Kaya

Ali Atay ve Hazal Kaya

Misafir dizisiyle ekranlara geri dönen Hazal Kaya, dizide Buğra Gürsoy'un canlandırdığı 'Erdem' karakteri ile aşk yaşıyor.
9
Gerçek hayatta ise oyuncu-yönetmen Ali Atay ile evli olan Kaya geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
10Gupse Özay ve Barış Arduç

Gupse Özay ve Barış Arduç

Ünlü oyuncu Barış Arduç şu sıralar Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Alparslan' karakterine hayat veriyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Arduç dizide Fahriye Evcen'in canlandırdığı 'Akça Hatun' ile aşk yaşıyor.
11
Barış Arduç, ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı Gupse Özay ile evli.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi