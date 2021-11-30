MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyor

MasterChef Türkiye'ye bu hafta Peliz Zaman veda etti. Yarışmaya yedeklerden katılan Zaman, büyük finale yaklaşırken elenen isim oldu. Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım. Burada birçok arkadaşımdan daha da zorlandım. Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Gideceğimi hissetmiştim." ifadelerini kullandı.