Masterchef ve Aşk Adası yarışmalarına katılmıştı: O doktor şimdi corona ile savaşıyor
Katıldığı Celebrity MasterChief, Love Island (Aşk Adası) gibi yarışmalarla adını duyuran genç doktor, şimdi coronavirüsle savaşıyor ve son sosyal medya paylaşımına bakılırsa artık kalacak bir yeri bile yok.
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ÖN SAFLARDA SAVAŞIYOR
İngiltere'de yayınlanan Celebrity MasterChef, Love Island gibi yarışmalarla adını duyuran acil servis doktoru Alex George, ülkesinde coronavirüs ile ön saflarda savaşan sağlık görevlileri arasında.
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TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM
Güney Londra'da bir hastanede görev yapan 30 yaşındaki Dr. Alex George, son sosyal medya paylaşımında kendine kalacak yeni bir ev aradığını çünkü şu an yaşadığı daireden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.
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HASTANE YAKININDA EV ARIYOR
Tüm dünyayı kasıp kavuran coranavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerinin uzadığını belirten Dr. Alex George, bu yüzden görev yaptığı hastanenin yakınlarında kısa süreli kiralayabileceği bir daire aradığını belirtti.
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YALNIZ YAŞIYORUM, KİMSEYE VİRÜS BULAŞTIRMA RİSKİM YOK
Alex George, yalnız yaşadığı için yakın çevresinde hiç kimseyi enfekte etme riski bulunmadığını da belirtti.
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YARIŞMALARLA ADINI DUYURMUŞTU
Doktor Alex George, katıldığı Celebrity MasterChief, Love Island (Aşk Adası) gibi yarışmalarla ekranda adını duyurmuştu.