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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 09:52, /

Masterchef ve Aşk Adası yarışmalarına katılmıştı: O doktor şimdi corona ile savaşıyor

Katıldığı Celebrity MasterChief, Love Island (Aşk Adası) gibi yarışmalarla adını duyuran genç doktor, şimdi coronavirüsle savaşıyor ve son sosyal medya paylaşımına bakılırsa artık kalacak bir yeri bile yok.

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1ÖN SAFLARDA SAVAŞIYOR

ÖN SAFLARDA SAVAŞIYOR

İngiltere'de yayınlanan Celebrity MasterChef, Love Island gibi yarışmalarla adını duyuran acil servis doktoru Alex George, ülkesinde coronavirüs ile ön saflarda savaşan sağlık görevlileri arasında.

2TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM

TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM

Güney Londra'da bir hastanede görev yapan 30 yaşındaki Dr. Alex George, son sosyal medya paylaşımında kendine kalacak yeni bir ev aradığını çünkü şu an yaşadığı daireden taşınmak zorunda kaldığını belirtti.

3HASTANE YAKININDA EV ARIYOR

HASTANE YAKININDA EV ARIYOR

Tüm dünyayı kasıp kavuran coranavirüs salgını nedeniyle çalışma saatlerinin uzadığını belirten Dr. Alex George, bu yüzden görev yaptığı hastanenin yakınlarında kısa süreli kiralayabileceği bir daire aradığını belirtti.

4YALNIZ YAŞIYORUM, KİMSEYE VİRÜS BULAŞTIRMA RİSKİM YOK

YALNIZ YAŞIYORUM, KİMSEYE VİRÜS BULAŞTIRMA RİSKİM YOK

Alex George, yalnız yaşadığı için yakın çevresinde hiç kimseyi enfekte etme riski bulunmadığını da belirtti.

5YARIŞMALARLA ADINI DUYURMUŞTU

YARIŞMALARLA ADINI DUYURMUŞTU

Doktor Alex George, katıldığı Celebrity MasterChief, Love Island (Aşk Adası) gibi yarışmalarla ekranda adını duyurmuştu.

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