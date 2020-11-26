MasterChef Uğur yarışmadan ne zaman ayrılacak? Diskalifiye edilen MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı
MasterChef Uğur, geçtiğimiz hafta yarışmadan diskalifiye edilmişti. Sosyal medyada geçmişte yaptığı tepki çeken paylaşımların ardından, Acun Ilıcalı Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilgili ilişiğinin kesildiğini Twitter'dan duyurdu. Haftanın belli günleri ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de Uğur'un yeni bölümlerde yarışmaya devam etmesi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef Uğur kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı ve konuyla ilgili bilgiler.
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MasterChef Uğur'un diskalifiye olmasının ardından yarışmanın yeni bölümlerde yer alması izleyenlerin kafasını karıştırdı. 2013 yılında yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, pazar günü Ayyüce'nin elenmesiyle son sekize kalan isimler arasında yer aldı. İlgiyle izlenen MasterChef'in bu hafta ekrana gelen yeni bölümlerde yer alan Uğur'un bu hafta sonu yapılacak olan eleme gecesinde yarışmadan ayrılması bekleniyor.
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MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLMUŞTU?
Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
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MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. İlk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşayan Uğur Deniz, Bodrum’da çalışmaya başlamış. arışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine mesleğini yapmış. Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.
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Farklı otellerde ve gemide aşçılık yapan MasterCChef Uğur bir süre Kıbrıs'da bulunmuş.MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz iddialı olduğunu söylemişti.