Televizyon Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 22:07 | 26 Kasım 2020 - 22:07

MasterChef Uğur yarışmadan ne zaman ayrılacak? Diskalifiye edilen MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı

MasterChef Uğur, geçtiğimiz hafta yarışmadan diskalifiye edilmişti. Sosyal medyada geçmişte yaptığı tepki çeken paylaşımların ardından, Acun Ilıcalı Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmayla ilgili ilişiğinin kesildiğini Twitter'dan duyurdu. Haftanın belli günleri ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de Uğur'un yeni bölümlerde yarışmaya devam etmesi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef Uğur kimdir ve kaç yaşında? İşte, MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı ve konuyla ilgili bilgiler.