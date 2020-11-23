Masterchef Uğur neden yok? Masterchef Uğur Yılmaz neden diskalifiye oldu?

MasterChef Uğur, elenmesinin ardından araştırılan isim oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söyledi. İşte, MasterChef Uğur neden elendi sorusunun Acun Ilıcalı'dan alınan cevabı