Masterchef Uğur neden yok? Masterchef Uğur Yılmaz neden diskalifiye oldu?
MasterChef Uğur neden diskalifiye olduğu ve elendiği ile merak edilen yarışmacı oldu. Yarışmada uzun bir yol kat ederek başarı elde eden Uğur Yılmaz, yıllar önce sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ortaya çıkınca yarışmadan diskalifiye edildi. Peki, Masterchef Uğur Yılmaz'ın diskalifiyesi için Acun Ilıcalı ne dedi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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MasterChef Uğur, elenmesinin ardından araştırılan isim oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söyledi. İşte, MasterChef Uğur neden elendi sorusunun Acun Ilıcalı'dan alınan cevabı
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MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?
Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
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MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. Yarışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur aşçılık mesleğini yapıyor. Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.
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Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.