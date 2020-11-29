MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR? MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. İlk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşayan Uğur Deniz, Bodrum’da çalışmaya başlamış. arışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine mesleğini yapmış. Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.