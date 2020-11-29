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Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 23:31 | 

MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'in hayatı

MasterChef Uğur'un hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. İlk sekiz isim arasında yer alan ve Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildiği açıklanan MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz yarışmanın son bölümüne damga vurdu. MasterChef Türkiye haftanın finalinde Uğur'un akıbeti gündeme gelirken, hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine mesleğini yapan ve Bodrum'da bir süre çalışan MaterChef Uğur iddialı olduğunu söylemişti. Peki, MasterChef Uğur kimdir? İşte, Uğur Yılmaz Deniz'in hayatıyla ilgili bilgiler.

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MasterChef Uğur'un diskalifiye olmasının ardından hayatı gündeme geldi. 2013 yılında yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, pazar günü Ayyüce'nin elenmesiyle son sekize kalan isimler arasında yer aldı. MasterChef Uğur ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamış gemide aşçılık yaparak mesleğini geliştirmiş.

2MASTERCHEF UĞUR KİMDİR
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MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında. İlk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşayan Uğur Deniz, Bodrum’da çalışmaya başlamış. arışmaya Antalya’dan katılan MasterChef Uğur en son Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine mesleğini yapmış. Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da çalışmış.

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Farklı otellerde ve gemide aşçılık yapan MasterCChef Uğur bir süre Kıbrıs'da bulunmuş. MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz iddialı olduğunu söylemişti.

4MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLMUŞTU
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MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

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