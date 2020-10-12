MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

Büyük üzüntü yaşayan iki yarışmacı da gözyaşlarını tutamadı. Ebru yaptığı açıklamada; Her geldiğim zaman bir ders çıkarıyorum. Bu hafta çok büyük dersler çıkardım. Walison çok temiz kalpli bir insan takımıma isteyerek almıştım. Ben onun gibi bir insan tanımadım. Hayatımın geri kalanında da onunla görüşmek istiyorum' ifadelerini kullandı.