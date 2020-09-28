MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

CELAL'İN GÖZYAŞLARIElendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal'i şefler teselli etti. Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.