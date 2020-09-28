MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 6. haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. 16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'ye sürpriz bir isim veda etti. 6 yarışmacının mücadele ettiği potada bu hafta elenen Celal oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...
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Yemek programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Dört kırmızı iki mavi takım oyuncusunun mücadele ettiği eleme turunda şefler yarışmacılardan bıldırcın yemeği yapmalarını istedi.
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Yaratıcılık oyununda en başarılı yemeği yağan Özgül, Eray ve Ayyüce eleme potasından çıktı. Barbaros, Esra ve Celal son üçe kaldı.
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MasterChef eleme gecesinde sonraki turda Esra, Barbaros ve Celal bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar, Mehmet Şef'in hazırladığı Mastik Sponge tabağını yaptı. Zorlu geçen yarışmanın ardından üç isim de tabağını tamamladı.
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ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Mehmet şefin tabağına en yakın tabağı yapan Esra, bu oyunda en başarılı yarışmacı oldu. MasterChef Türkiye macerasına bir hafta daha devam etme hakkını kazandı. Son iki isim ise Celal ve Barbaros oldu.
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Şeflerin tadımı sonrası aldıkları ortak karar sonucu elenen yarışmacı Celal oldu.
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CELAL'İN GÖZYAŞLARIElendikten sonra duygusal anlar yaşayan Celal'i şefler teselli etti. Gözyaşlarına hakim olmayan Celal, 'O kadar değerli şeflersiniz ki bir baba gibi yaklaştınız bize. Yeri geldi kızdınız yeri geldi ödüllendirdiniz. Çok güzeldi her şey keşke biraz daha devam edebilseydim. Güzel şeyler öğrendim kendimi geliştirmeye devam edeceğim.' ifadelerini kullandı.
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MasterChef Türkiye yarışmasına son katılan isim Didem Devay oldu şefler artık yedekten yarışmacı gelmeyeceğini duyurdu.