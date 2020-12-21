MasterChef Türkiye'ye veda eden Eray Aksungur'un dede acısı
MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Final dörtlüsüne kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim Eray Aksungur oldu. Elendiği gün dedesi vefat eden Aksungur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Bana destek olan herkese teşekkür ederim, uzun uzun yazmak isterdim ama dedemi kaybettim’ ifadelerini kullandı.
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MasterChef Türkiye yarışması finaline sayılı günler kaldı. Son beş yarışmacının mücadele ettiği programda şef önlüğünü ilk isim Emir olmuştu.
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Dün akşam yayınlanan bölümde kalan üç önlüğü alabilmek için Barbaros, Serhat, Özgül ve Eray ikili eleme turu oynadı. İlk turda en iyi yemeği yapan Barbaros ikinci önlüğün sahibi oldu.
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Üçlü elemeye giden Serhat, Eray ve Özgül, Somer şefin hazırladığı yuvalama yemeğini yapmaya çalıştı. En başarılı tabağı yapan Serhat üçüncü önlüğün sahibi oldu.
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Elemede son ikiye kalan Eray ve Özgül arasında seçim yapan şefler yarışmaya veda eden ismi Eray olarak belirledi. Elendikten sonra büyük üzüntü yaşayan Eray gözyaşlarını tutamadı.
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Yarışma boyunca sempatik hareketleriyle dikkat çeken Eray elendiği gün dedesini kaybettiğini öğrendi.
Dede acısıyla sarsılan Eray, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
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“Arkadaşlar Masterchef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım başımız sağ olsun.”