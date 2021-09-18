MasterChef Türkiye'den anlamlı hareket... Afrika’da su kuyusu açtılar

Bölge halkından bir kadın “ Biz burada açlık, susuzluk, fakirliğin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki Türkler bize, buraya, köyümüze temiz suyumuzu getirdi." sözleriyle MasterChef ekibine teşekkürlerini dile getirdi.