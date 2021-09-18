MasterChef Türkiye'den anlamlı hareket... Afrika’da su kuyusu açtılar
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Somer Şef, Afrika'da su kuyusu açtıklarını ve bu projeyi başlattıklarını duyurdu. “MasterChef Türkiye” ismi verilen su kuyusunun görüntüleri ilk kez MasterChef 70. Bölümünde ortaya çıktı.
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MasterChef Türkiye ekibi anlamlı bir projeye imza attı. Ekip, susuzlukla mücadele eden Afrika’da su kuyusu açtırdı. Susuzluk ve kirli su problemleriyle mücadele eden Afrika’nın Çad bölgesinde açılan su kuyusu, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.
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Projeyi ilk kez 70. bölümde paylaşan jüri üyesi Somer Sivrioğlu, “Afrika’da bir suyu kuyusu açtık ve projeyi başlattık. Su kuyumuz bugün açılıyor.” ifadelerini kullandı.
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Bölge halkından bir kadın “ Biz burada açlık, susuzluk, fakirliğin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki Türkler bize, buraya, köyümüze temiz suyumuzu getirdi." sözleriyle MasterChef ekibine teşekkürlerini dile getirdi.